هل يُعاني رودي جارسيا من الحساسية؟ نفس الخطأ للمرة الثالثة!

حالة غريبة في كرة القدم السعودية

shahid

لا ضرر من الخطأ، لكن تكراره يعطي انطباعًا غير جيد، فما بالك حين يُكرر للمرة الثالثة! هنا يُثير العديد من علامات الاستفهام والشك حول نوايا صاحبه والأهم رد فعل الجهة المسؤولة عنه!

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اليوم عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر بالغرامة المالية لارتكابه مخالفة عدم ارتداء البطاقة التعريفية خلال مواجهة أبها في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

يبدو ذلك خبرًا عاديًا، فربما نسي الرجل ارتداء تلك البطاقة، أو ربما تخلى عنها في لحظة غضب أو انفعال، لكن ما يجعل الخبر غريبًا ويستحق التوقف عنده هو أنها المرة الثالثة التي يُعاقب فيها جارسيا لنفس الخطأ.

صحيح أن العقوبة مجرد غرامة مالية بمبلغ لا يُذكر مقارنة بالعقد الضخم للمدرب مع ناديه السعودي، ما شاء الله، إلا أن مبدأ الإصرار على ارتكاب المخالفة يبدو غريبًا وصعب القبول والفهم.

لماذا يُصر جارسيا على عدم ارتداء تلك البطاقة؟ ما المشكلة في البطاقة التعريفية حتى يرفضها مدرب النصر بهذا الشكل الغريب! هل هي ثقيلة على رقبته مثلًا أم لديه حساسية من المكونات المصنوعة منها! إن كان ذلك ليُوضح الأمر ويحصل على استثناء من الاتحاد السعودي لعدم تنفيذ أحد قوانينه الخاصة بتنظيم الدوري السعودي.

الأغرب من إصرار جارسيا على تجاهل الالتزام بتعليمات الاتحاد السعودي وارتكاب الخطأ نفسه 3 مرات والعدد بالطبع مرشح للزيادة هو رد فعل إدارة النصر من الأمر، إذ لماذا لا تتدخل وتتحدث مع المدرب لتفهم على الأقل وجهة نظره.

أعلم أن بعضهم قد يُقلل من أهمية الموضوع والخطأ ويصرخ أنه لا يستحق عناء كتابة تلك الكلمات، لكني لا أتحدث عن هوية الخطأ نفسه بل المبدأ .. مبدأ الإصرار على ارتكاب الخطأ وتجاهل إدارة النصر لذلك وعدم تدخلها لإجبار المدرب على التراجع والالتزام بالتعليمات.

السؤال الآن .. هل ستكون "الثالثة ثابتة" كما يُقال وسيلتزم جارسيا بارتداء البطاقة التعريفية مستقبلًا، أم ننتظر معًا المرة الرابعة والخامسة والعاشرة!

Shahid