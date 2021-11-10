هل يؤثر على تجديد صلاح؟ ليفربول يعلن رحيل المدير الرياضي

أعلن ليفربول في بيان رسمي عن رحيل مديره الرياضي مايكل إدواردز بنهاية الموسم الحالي، على أن يخلفه جوليان وارد في هذا المنصب الهام داخل جنبات ملعب أنفيلد، مما قد يُغيِّر كثيرًا من موقف النادي في التجديد للنجم محمد صلاح.

وفي الفترة الماضية تعرقلت مفاوضات التجديد كثيرًا بين صلاح وليفربول بسبب رفض إدواردز المقابل المادي الضخم الذي يطلبه النجم المصري، والذي يؤمن أن بسببه سيتم تبديد سياسة النادي كاملة في الرواتب، إذ سيطالب اللاعبون الآخرون بزيادة ضخمة كزيادة الفرعون أيضًا.

وعلى الرغم من محاولات إدارة ليفربول إقناع مايكل إدواردز بتجديد عقده والاستمرار بمنصبه باعتباره جزءًا لا يتجزأ من نجاحات النادي في السنوات الأخيرة، إلا أن قراره أتى بنهاية رحلته في أنفيلد بنهاية عقده هذا الموسم.

ماذا قال إدواردز عن نهاية رحلته مع ليفربول؟

إدواردز في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قال "كنت دائمًا أخطط لتقليص وقت عملي في هذا النادي إلى 10 سنوات بحد أقصى، لقد أحببت العمل هنا، ولكنني مؤمن بضرورة التغيير، أعتقد أنه مفيد للفرد ولصاحب العمل أيضًا".

كما أضاف "قمنا بتغيير الكثير من الأشياء، ولكن شخصًا جديدًا يجلب منظورًا مختلفًا وآراء جديدة يمكنه من خلالها البناء على ما تم تحقيقه سلفًا، جوليان يمكنه أن يفعل ذلك".

وأتم "في العام الماضي، تولى منصب مساعد المدير الرياضي وعلى مدار آخر 12 شهرًا تعرف على جوانب أخرى للدور الذي يعد حيويًا وهامًا للنادي، سأستمر في دعمه بالعام المقبل بينما نُكمل عملية انتقال القيادة إليه".

ماذا حقق إدواردز مع ليفربول؟

وانضم إدواردز إلى ليفربول عام 2011 بعد فترة من العمل مع توتنهام وبورتسموث، وكان دوره الأول هو العمل كرئيس لقسم التحليلات، ثم رٌقيّ إلى منصب المدير الرياضي الذي استُحدث في ليفربول عام 2016.

العديد من الأندية ارتبطت بالتعاقد مع إدواردز في الأسابيع الماضية، ولعل أبرزها نيوكاسل رغم إدراك جول صعوبة ذلك، كما برز اسمه كخيار محتمل للعمل في لايبزيج، إلى جانب وجود بعض الشائعات عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد.

بكل الأحوال، ساهم صاحب الـ41 عامًا بشدة في إنجازات ليفربول، سواء بضم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وغيرهم من اللاعبين المميزين، أو حتى بالتخلص من لاعبين كساخو وداني وارد وغيرهم.

تظل النقطة الأفضل في مسيرة إدواردز بليفربول هي صفقة فيليبي كوتينيو، فنجح المدير الرياضي بإدخال 145 مليون يورو لخزائن النادي الإنجليزي مع شروط اقتصادية أدرت فوائد كثيرة في أنفيلد.

هل يجدد محمد صلاح عقده مع ليفربول؟

مع نهاية حقبة إدواردز، قد تتغير سياسة النادي حول رواتب اللاعبين، ومعها قد يتم منح محمد صلاح الراتب الذي يطلبه، والذي قيل أنه يصل إلى 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

عقد صاحب الـ29 عامًا لا يزال ممتدًا مع ليفربول حتى صيف 2023، لكن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في الفترة المقبلة للتجديد، قد يتم بيع المصري في الصيف المقبل لجني الأموال من خلفه بدلًا من رحيله مجانًا في العام التالي.

العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد مع صلاح، وقد ربطته الصحف بالفعل بالانضمام إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك باريس سان جيرمان، فيما كان نيوكاسل آخر الوجهات المحتملة لابن المقاولون العرب.

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