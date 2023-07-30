هل يوافق باريس سان جيرمان؟.. شرطان لريال مدريد لحسم انتقال كيليان مبابي هذا الصيف!

شرطان لريال مدريد لضم مبابي هذا الصيف!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، تطورات جديدة في مستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومصيره من الاستمرار أو الرحيل هذا الصيف.

وارتبط مبابي، ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى فريق ريال مدريد بعد أزماته الأخيرة مع إدارة نادي باريس سان جيرمان وإعلان رغبته في الرحيل بنهاية عقده بشكل مجاني وهو ما يرفضه النادي الباريسي.

ووفقًا لشبكة "ESPN" لم يتوصل ريال مدريد وكيليان مبابي حتى الآن إلى اتفاق نهائي لانتقال مجاني في عام 2024.

وقال رودريجو فايز، مراسل الشبكة العالمية أن ريال مدريد قد أقنع نفسه أخيرًا بأن ضم مبابي قبل إغلاق فترة الانتقالات الحالية لن تكون فكرة سيئة وهذا سيسمح لهم بملء فراغ مركز الهجوم بعد رحيل كريم بنزيما.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وتابعت الشبكة، أن ريال مدريد مستعد لاتخاذ إجراء رسميًا، ولكن من خلال فرض بعض الشروط على باريس سان جيرمان، الأول أن ينتهي الانتقال قبل 15 أغسطس المقبل وهو موعد افتتاح بطولة الدوري الإسباني، والشرط الآخر هو أن لا يتجاوز مبلغ ضم مبابي عن 200 مليون يورو، وهو شرط بعيد عن ما حددته إدارة باريس سان جيرمان للتنازل عن نجمهم الشاب، حيث طلبوا مبلغ 250 مليون يورو.

وكشفت الشبكة عن مدة عقد مبابي مع ريال مدريد إذا تم حسم الصفقة، حيث سيرتبط قائد فرنسا بعقد لمدة 5 سنوات مع الفريق الملكي حتى عام 2029.