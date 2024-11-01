هل ينجح صلاح في عكس عقارب الساعة؟

على خطى كونتي ونجم برشلونة..

يُصنف لاعبو كرة القدم بأنهم من أكثر الرياضيين لياقة، إذ يقضون آلاف الساعات على مدار مسيرتهم في العناية الدقيقة بصحتهم ولياقتهم البدنية، بالتوازي مع مهاراتهم، لتقديم أفضل نسخة منهم، ومد مشوارهم في الملاعب إلى أبعد مدى ممكن.

ومع محاولات كثير منهم تحسين مظهرهم الخارجي، تتدخل تغييرات صحية أقوى لتجبرهم على إجراءات طارئة، على غرار زراعة الشعر.

لذلك يلجأ الأكثر حرصا منهم على رونقه لعمليات زراعة الشعر، فيما تبدو كمحاولة لإرجاع عقارب الساعة للوراء.

ويتصدر أسطورة المنتخب الإنجليزي واين روني نجوم كرة القدم الذين خضعوا لعمليات زراعة الشعر، وقد أثار ضجة كبرى في عام 2011، إذ تناقلت وسائل الإعلام المختلفة هذا الأمر.

ومع انتشار التكهنات وتعليقات الجمهور صرح روني بنفسه عبر موقع إكس (تويتر سابقا): "أؤكد لكل من يتابعني أنني أجريت عملية زراعة شعر. لقد كنت في طريقي لأن أصبح أصلعا بعمر 25 عاما. أنا سعيد جدا بالنتيجة".

لقد نجحت عملية روني لكنها مرت بلحظات شك عندما فشلت المحاولات الأولى، إذ اضطر في 2013 لإجراء عملية ثانية بعد أن بدأ يفقد شعره ببطء مرة أخرى، وقد أصبح شعره أكثر كثافة من ذي قبل، حتى الآن.

أنطونيو كونتي

يلفت المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الأنظار إليه دائما بحماسه الشديد وانفعالاته الجامحة خلال المباريات.

ومن بين الأمور المثيرة للإعجاب في مظهر كونتي هو شعره الكثيف والقوي، وقد أثار التساؤلات حوله لا سيما أنه عرف في فترة من حياته بتساقط شعره والفراغات الواضحة في فروة الرأس.

لقد عانى كونتي في نهاية مسيرته كلاعب من تساقط الشعر، ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية: "ترددت شائعات عن خضوع كونتي لعملية زرع شعر في عام 2000، وكانت الأولى من بين 3 عمليات خضع لها لمكافحة الصلع".

مارك أندريه تير شتيجن

لم تكن السنوات القليلة الماضية جيدة للنجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، إذ واجه صعوبات عدة بداية من تراجع برشلونة، وبقائه بديلا لمانويل نوير في منتخب ألمانيا، وأخيرا إصابته القوية التي ربما ستغيبه لنحو عام، وفق مصادر طبية مختلفة.

خارج الملعب أيضا عانى تير شتيجن من انحسار الشعر، مما أفقده الثقة قليلا في نفسه، لذلك خضع لعملية زراعة شعر عام 2022.

وقال حارس برشلونة في وقت سابق إن "بناء ثقته بنفسه" كان السبب الرئيسي وراء إقدامه على هذه الخطوة.

محمد صلاح

يثير مستقبل النجم المصري محمد صلاح الجدل مؤخرا، إذ لم يعرف بعد هل سيجدد عقده مع ليفربول، أم سيرحل إلى السعودية، أمريكا أو باريس سان جيرمان.

لكن في مطلع الموسم الجاري لم يكن هذا ما أثار انتباه جماهير ليفربول ومحبي منتخب الفراعنة، بل قصة شعر صلاح حين جاء لمصر للانضمام لمعسكر مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات المونديال، في يونيو/حزيران الماضي.

ورغم أن اللاعب لم يؤكد رسميا خضوعه للعملية إلا أن كثيرا من وسائل الإعلام الإنجليزية أشارت إلى أن مظهر صلاح "حليق الرأس" الذي أظهر فقدانه الشعر في جوانب رأسه، يلمح إلى إجرائه عملية زرع شعر.

ويوفر أمازون السعودية الكثير من منتجات العناية بالشعر لاختيار ما يناسبكم.

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