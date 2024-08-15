هل يمكن الجمع بين هالاند وصلاح في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

تبدأ منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء الجمعة، بمباراة قوية تجمع بين مانشستر يونايتد وفولهام على ملعب أولد ترافورد، وتبدأ معها متعة وإثارة لعبة الفانتازي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، للموسم الجديد، برعاية أمازون السعودية، من أجل إتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية، وسوف يتم الإعلان عنها قريبًا.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكالعادة، وكما هو متوقع في كل موسم، يبدأ فانتازي الدوري الإنجليزي، بنفس الحيرة المعتادة في تكوين الفرق والتشكيلات، وهذه المرة تتمثل الحيرة في 3 خيارات، وهي: اختيار محمد صلاح كأساس للتشكيلة، أو اختيار إيرلينج هالاند، أو الجمع بينهما في تشكيلة واحدة.

فريق صلاح

في حالة الاعتماد على النجم المصري الذي يبلغ سعره 12.5 مليون في التشكيلة، سيكون بإمكانك إضافة عناصر أخرى مميزة من كل فريق، مثل بوكايو ساكا من آرسنال، أولي واتكينز من أستون فيلا، وكول بالمر من تشيلسي.

كذلك يوفر لك هذا الخيار (مع الوضع في الاعتبار غياب هالاند عن التشكيلة)، أريحية الإنفاق أكثر على حارس المرمى وخط الدفاع، فيمكن الجمع مثلا بين حارسين أحدهما بسعر يفوق 5 ملايين، والآخر بسعر 4.5 أو 5 ملايين، مثل: أليسون بيكر حارس ليفربول، أو إيديرسون من مانشستر سيتي، أو دافيد رايا حارس أرسنال.

وفي خط الدفاع، يمكن اختيار أسماء مثل ألكسندر أرنولد وكيران تريبيير وجوسكو جفارديول، وغيرهما من مدافعي الفرق الكبيرة في آرسنال أو مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

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فريق هالاند

ترى مجموعة أخرى من خبراء اللعبة، أنه لا يمكن الاستغناء عن هداف الدوري الإنجليزي الذي يبلغ سعره 14 مليونًا، عندما تقرر خوض المنافسة في فانتازي جول برعاية أمازون السعودية.

وفي هذه الحالة، لا يمكن أيضا بناء فريق متوازن بشرط الاستغناء عن نجم ليفربول محمد صلاح، وبذلك يمكن إنفاق باقي الميزانية على عناصر أخرى مميزة مثل التي ذكرناها في التشكيلة الأولى.

الجمع بين هالاند وصلاح؟

الخيار الثالث والذي يتبناه أيضا فريق كبير من لاعبي الفانتازي، هو الجمع بين هالاند وصلاح في تشكيلة واحدة، ولكن في حالة الذهاب مع هذا الاختيار، سوف يتقلص إنفاقك على باقي التشكيلة بشكل كبير، ومن الصعب إضافة أكثر من عنصر أو اثنين من العناصر المميزة الأخرى.

وقد يفكر قطاع آخر - لكنه ليس كبيرًا بالتأكيد - في بدء الموسم الحالي من اللعبة، بدون هالاند أو صلاح بالأساس، من أجل توفير الميزانية وجمع باقي العناصر المميزة في التشكيل، لكننا نحذر من هذا الطريق، ونؤكد أنه يحمل مخاطرة كبيرة جدًا.