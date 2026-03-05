هل يمر كول بالمر حقًا بموسم سيئ مع تشيلسي؟ الحقيقة التكتيكية وراء مستواه

بالمر هو حقًا أحد لاعبيّ المفضلين، من النوع الذي سأدفع مقابل مشاهدته. أسلوب لعبه ممتع للغاية. في صيف 2023، عندما كان تشيلسي ينفق أموالًا طائلة على المواهب الشابة، وقعوا مع بالمر من مانشستر سيتي في آخر يوم من فترة الانتقالات مقابل 40 مليون جنيه إسترليني. في ذلك الوقت، لم أكن أعرف الكثير عنه واعتقدت أن المبلغ قد يكون مرتفعًا للغاية. ولكن بحلول نهاية ذلك الموسم، كان بالمر في كل مكان في عناوين الأخبار، كجوهرة جديدة حقيقية.

بعد بداية بطيئة في بطولة أمم أوروبا، ترك بصمته في نصف النهائي بتسجيله تمريرة حاسمة لواتكينز وسجل هدفًا في النهائي ضد إسبانيا. بدأ موسم 2024-25 بأداء متميز أسبوعًا بعد أسبوع. من حيث FPL، بدأ موسم 2023-24 بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني وبدأ موسم 2024-25 بقيمة 10.5 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قياسية بلغت 5.5 مليون جنيه إسترليني، متجاوزًا الزيادة السابقة التي حققها آندي كارول والتي بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني.

على الرغم من تباطؤ أدائه في نهاية موسم 2024-25، إلا أنه تألق في نهائي دوري المؤتمرات وأبهر الجميع في نهائي كأس العالم ضد باريس سان جيرمان. لسوء الحظ، عانى موسم 2025-26 من الإصابات، مما تطلب إدارة حذرة لمنع تعرضه للإصابات. يبدو أن أسلوب لعبه قد تطور أيضًا، وهو ما ظهر في المباريات الكبيرة الموسم الماضي، ولكنه أصبح الآن أكثر وضوحًا.

بالنظر إلى أدائه، من الصحيح أن أرقام بالمر قد انخفضت في 2025-26. ولكن هل هذا يعني حقًا أنه يمر بموسم سيئ، أم أن الأمر يتعلق أكثر بالإصابات وتغيير الأدوار والتكيف؟ ماذا تقول البيانات؟

موسم 2024-25: الكمية والجودة وتحقيق أقصى إمكانات

في العام الماضي، وصف البعض موسم بالمر بأنه مخيب للآمال؛ لكن في الواقع، كان الأمر أقرب إلى تراجع في المستوى. استغرق الأمر وقتًا حتى يتمكن من تحقيق انطلاقة كاملة، لكنه نجح في النهاية. أنهى موسم الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفًا (4 منها من ركلات جزاء) و8 تمريرات حاسمة، وهي أرقام تضاهي أرقام لاعبين من النخبة، بما في ذلك الفائزون بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى في موسم اعتبره الكثيرون "سيئًا" بالنسبة لتشيلسي. تراجع أدائه من يناير إلى أبريل يستحق نظرة فاحصة في وقت آخر، لكنه لا يغير الصورة العامة: على مدار الموسم بأكمله، جمع بالمر بين الكمية والجودة، وساعده هذا التكوين على تحقيق أقصى إمكاناته.

لفهم هذا الملف الشخصي، نظرت إلى تسديداته في اللعب المفتوح ومشاركته في الحركات التي أدت إلى فرص عالية xG (xG ≥ 0.1). وإليكم ما توصلت إليه.

تسديدات بالمر في اللعب المفتوح ومشاركته في التسديدات خلال موسم 2024-25.

في اللعب المفتوح فقط (باستثناء ركلات الجزاء)، سدد بالمر 121 تسديدة، وسجل 11 هدفًا من 11.56 xG، محققًا نتائج تتماشى مع جودة الفرص التي حصل عليها. كما سجل 8 تمريرات حاسمة و82 تمريرة رئيسية، مما يؤكد دوره المزدوج كلاعب نهائي وصانع ألعاب. بالإضافة إلى إنتاجه المباشر، شارك في بناء 28 تسديدة عالية xG، مع 168 مشاركة متسلسلة خلال الموسم، أي حوالي 4.4 في المباراة الواحدة. هذا المزيج من الحجم والتهديد في المناطق المركزية هو ما يبدو عليه "تعظيم إمكاناته" في البيانات.

وضع إنزو ماريسكا بالمر في مواقع مركزية مواتية وعظم فرصه في التسديد، وهو تأثير واضح للنظام. وجد بالمر المساحات واستغلها وساهم من خلال التمريرات الحاسمة والتمريرات المفتاحية. كان نيكولاس جاكسون مهمًا بجانبه، حيث جذب المدافعين وقدم لعبًا ترابطيًا على الرغم من بعض النواقص؛ وتشير بعض التحليلات إلى أن بالمر افتقد هذا النوع من المهاجمين هذا الموسم إلى جانب أنواع مختلفة من المهاجمين مثل جواو بيدرو (مهاجم زائف) وديلاب (مهاجم أكثر).

كان الموسم الماضي، إذن، موسمًا من حيث الكم والكيف: حجم كبير في المناطق الصحيحة ونظام استفاد منه إلى أقصى حد. تظهر خريطة xG أين تركزت تلك التهديدات.

خريطة xG لـ بالمر لالتقاط الصور المفتوحة خلال موسم 2024-25.

كما كان متوقعًا، قاد النظام تسديداته إلى مناطق مركزية عالية القيمة. كانت بعض المحاولات طموحة، لكن بشكل عام سمح هذا الترتيب لـ بالمر باللعب وفقًا لنقاط قوته. من الواضح أن نظام ماريسكا قد عزز إمكاناته إلى أقصى حد.

لذا، عندما ننتقل إلى هذا الموسم، فإن السؤال ليس ما إذا كان بالمر قد فقد مستواه، بل ما إذا كان تشيلسي لا يزال يخلق نفس الحجم والتنوع من الفرص له وما إذا كان دوره في تلك الفرص قد بقي كما هو.

موسم 2025-26: فرص أقل للتسجيل، ومشاركة أكبر في بناء الهجمات

بعد موسم طويل امتد حتى منتصف يوليو، وبدء موسم جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف أغسطس، ومباريات كل ثلاثة أيام، وإصابات متكررة، وتغيير في الإدارة، ومتطلبات تكتيكية متطورة، من المفهوم أن تكرار أداء الموسم الماضي سيكون أمرًا صعبًا للغاية. سيحتاج الفريق الطبي لتشيلسي إلى التعامل مع بالمر بحذر، فلا يمكن أن تتعثر مسيرة لاعب بمثل جودته بسبب الإصابات.

حتى الآن هذا الموسم، شارك بالمر في 15 مباراة فقط من أصل 28 جولة، وسجل 3 أهداف من غير ركلات جزاء وسجل تمريرة حاسمة واحدة. ظاهريًا، قد تثير هذه الأرقام قلق البعض وتوصف بأنها موسم مخيب للآمال، ولكن نظرة أعمق تكشف عن قصة مختلفة.

الفرق الرئيسي هذا الموسم هو الكمية. تسديداته أكثر تباعدًا وأقل اتساقًا في النمط مقارنة بالموسم الماضي. كما أنه يساهم بشكل أكبر من المرمى، بما في ذلك التمريرات الحاسمة من عمق خط المنتصف. شارك بالمر في 641 سلسلة xG عالية حتى الآن، مقارنة بـ 125 تسديدة xG عالية (22.2 في المباراة الواحدة) الموسم الماضي، مما يدل على زيادة كبيرة في المشاركة في بناء الهجمات.

وهذا يشير إلى أن دوره قد تطور. لا يزال أسلوب اللعب التكتيكي الذي أدخله ماريسكا، والذي يهدف إلى الحفاظ على الهيكل وتوصيل الكرة إلى المناطق الخطرة، يفيد بالمر، ولكن تحت قيادة المدرب الجديد ليام روزينيور، يتحمل بالمر مسؤولية أكبر في بناء الهجمات. فقد أصبح يشارك بشكل أكبر في تنظيم اللعب بدلاً من مجرد إنهائه.

الفرق واضح: يتم تمرير الكرة إليه بشكل أقل في المناطق المركزية شديدة الخطورة، مما يؤدي إلى تقليل فرص التسجيل عالية الجودة. لا يزال نمط التسديد المركزي مماثلاً، لكن أداء بالمر الإجمالي أصبح الآن أكثر اعتماداً على الحصول على الكرة في المواقف الخطرة. ما نراه الآن هو "بالمر الإصدار 2": نسخة أكثر ديناميكية وفوضوية قليلاً، يخضع لرقابة لصيقة من الخصوم بسبب سمعته. أو قد يكون هذا مجرد تراجع في المستوى، وقد يتكيف مع تقدم الموسم. هناك شيء واحد مؤكد: الجودة لا تزال موجودة، ومع وجود الكرة في المناطق الخطرة في كثير من الأحيان، فإن بالمر لديه القدرة على أن يصبح أكثر صعوبة في التعامل معه.

الخلاصة: نفس التهديد، بيئة مختلفة

مقارنة بين خرائط xG لـ بالمر في الموسم الماضي والموسم الحالي

عند مقارنة xG جنبًا إلى جنب، تروي القصة في إطار واحد. في 2024-25 (يسار)، تنتشر تهديدات بالمر عبر عدة مربعات داخل المنطقة: الممر المركزي مشرق، ولكن هناك أيضًا xG خطير على جانبي منطقة الست ياردات وعبر نقطة الجزاء. هذا هو شكل الحجم والتنوع، حيث تضيء عدة جيوب داخل المنطقة لأن تشيلسي وجده هناك مرارًا وتكرارًا.

في 2025-2026 (يمين)، لا تتفكك الخريطة، بل تضيق. لا تزال الخلايا ذات xG الأعلى في الأماكن الصحيحة، بالقرب من المرمى وفي وسط منطقة الجزاء، ولكن المناطق النشطة أقل بكثير، والإجماليات في كل منها أصغر. بالاقتران مع خريطة التسديدات وبيانات السلسلة، يصبح النمط واضحًا: يلمس بالمر الكرة أكثر في مرحلة بناء الهجمات التي تؤدي إلى فرص كبيرة، ولكنه يتلقى تمريرات أقل بصفته المهاجم الفعلي في تلك المناطق.

لذا، فإن السؤال ليس ما إذا كان بالمر قد تراجع، بل ما إذا كان تشيلسي قادرًا على إعادة بناء الحجم والتنوع حوله الذي وفره نظام ماريسكا. إذا تمكن تشيلسي بقيادة روزينيور من تحويل مشاركة بالمر الكبيرة في سلاسل xG العالية إلى لحظات إنهاء متكررة في هذه المساحات المركزية، فإن الأهداف والتمريرات الحاسمة ستتبع xG، تمامًا كما حدث في الموسم الماضي.

