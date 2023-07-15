هل يلمح للانضمام إلى تشيلسي؟ كيليان مبابي يوجه رسالة لصفقة البلوز الجديدة

هل ينضم مبابي لفريق تشيلسي؟

أثار كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الجدل حوله مجددًا بعد قيامه بالتعليق على صورة انضمام اللاعب كريستوفر نكونكو، إلى فريق تشيلسي الإنجليزي.

ومازال مستقبل مبابي، غامضًا بسبب توتر العلاقات بينه وبين ناديه باريس سان جيرمان وعدم تحرك ريال مدريد رسميًا حتى الآن لضمه.

وانضم اللاعب الفرنسي نكونكو صاحب الـ25 عامًا اليوم السبت إلى تدريبات فريق تشيلسي ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ليعلق عليها مبابي.

وكتب نكونكو، على الصورة: "التدريب الأول مع الفتيان"، ليرد مبابي قائلًا: "سأذهب لإحضار الفشار".

وأعلن تشيلسي تعاقده مع نكونكو، قادمًا من فريق ريد بول لايبزيج الألماني حتى 2029.