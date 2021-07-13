هل يُلغى المعيار التاسع؟ .. رابطة المحترفين ترد رسميًا على اعتراض الشباب

الشبابيون أبدوا غضبهم من المعيار التاسع في معايير تصميم جدول مباريات الدوري السعودي

ردت رابطة دوري المحترفين السعودية رسميًا على خطاب نادي الشباب الذي تضمن اعتراضًا على المعيار التاسع من معايير تصميم جدول مباريات الدوري السعودي للموسم القادم.

رابطة المحترفين كانت قد حددت 9 عوامل ستدخل في الحسبان عند إصدار جدول المباريات، ونص المعيار التاسع على منع إقامة أكثر من مباراة واحدة بين كبار الدوري السعودي، وقد حددهم بالهلال والنصر والاتحاد والأهلي مستبعدًا الشباب.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلت عن أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي قوله أن الرابطة ردت رسميًا مساء أمس الإثنين على خطاب نادي الشباب بشأن اعتراضه على المعيار التاسع.

وأكد الراشد أن الخطاب تضمن بوضوح التأكيد على احترام الرابطة لنادي الشباب ومكانته من الناحية الفنية والجماهيرية والتسويقية، وفي نفس الوقت تأكيدًا على عدم إلغاء المعيار التاسع.

وبرر الراشد عدم إلغاء المعيار التاسع المثير للجدل بأنه غير مرتبط بالشأن الفني بل بالجوانب الجماهيرية والتسويقية الخاصة بكل نادٍ، بجانب أنه مُطبق منذ 3 سنوات دون اعتراض من أحد.

وكشف الراشد خلال حديثه للشرق الأوسط أن جدول الدوري السعودي لموسم 2021-2022 سيصدر نهاية الأسبوع الجاري، إذ ستقوم شركة "قوت برو" الأمريكية بتصميم الجدول تقنيًا، مشيرًا إلى أن المباريات ستُقام غالبًا نهاية كل أسبوع وأن الجولة الأخيرة ستكون في أواخر مايو 2022.

وأخيرًا أكد الراشد أن لجنة المسابقات في الرابطة جاهزة لكافة السيناريوهات المتوقعة خلال الموسم، وخاصة إمكانية لعب تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 بنظام الدورة المجمعة بدلًا من مباريات الذهاب والإياب، ومؤكدًا أن الدوري السعودي سيتوقف عدة مرات لأيام الفيفا وكذلك خلال إقامة كأس العرب للمنتخبات في قطر في ديسمبر القادم.