هل يلعب معهم كريستيانو رونالدو؟ تصرف غريب من هجر قبل مواجهة الأهلي

الأهلي يحل ضيفًا على هجر مساء الأربعاء القادم ضمن دوري يلو

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يُستأنف دوري الدرجة الأولى السعودي بمباريات الجولة الـ30 يوم الأحد القادم، ويترقب الجمهور الأهلاوي مواجهة الحزم والفيصلي يوم الإثنين لأن خسارة الأخير ستعني عودة الأهلي رسميًا إلى دوري روشن السعودي قبل مواجهته مساء الأربعاء مع هجر.

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الأهلي يتصدر جدول الترتيب حاليًا بـ62 نقطة فيما يمتلك الفيصلي صاحب المركز الخامس 47 نقطة، والفوز على هجر يكفي الأهلي لحسم تأهله رسميًا لدوري المحترفين بغض النظر عما سيفعله الفيصلي أمام الحزم.

نادي هجر استغل دخول ضيفه الأهلي اللقاء إما للاحتفال بالتأهل رسميًا أو السعي لحسم ذلك بحصد النقاط الثلاثة أفضل استغلال، حيث رفع سعر التذكرة للمباراة للضعف عن المعتاد، إذ بلغ سعرها 57.5 ريال سعودي (50 ريال بجانب 7.5 قيمة الضريبة المضافة).

هجر بذلك النهج سار على درب عديد فرق دوري روشن السعودي التي عمدت إلى رفع أسعار تذاكر مبارياتها أمام النصر في النصف الثاني من الموسم استغلالًا لتواجد النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو مع الفريق العاصمي، وهو ما يدعو للتساؤل حول إن كان الأهلي قد ضم رونالدو لقائمته لتلك المباراة.

يُشار إلى أن النصر تعاقد مع رونالدو خلال يناير الماضي، حيث وقع معه عقدًا يستمر حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

Shahid