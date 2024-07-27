هل يلعب ليفربول دون مهاجم صريح إلى جانب صلاح الموسم المقبل؟ آرني سلوت يجيب..

المدرب الهولندي له فلسفة واضحة

اضطرت الظروف مدرب ليفربول أرني سلوت إلى اللعب دون رأس حربة صريح، وذلك أمام ريال بيتيس في معسكر الولايات المتحدة التحضيري للموسم المقبل.

سلوت لعب بتشكيلة 4-4-2، واعتمد في الخط الأمامي على كل من محمد صلاح وهارفي إليوت، في ظل غياب كل من كودي جاكبو وداروين نونيز عن استعدادات الفريق في الوقت الراهن لمنحهما راحة إثر المشاركة مع منتخبي بلادهما في يورو وكوبا أمريكا 2024.

وحينما سئل سلوت عقب المباراة عن الأمر قال: "أعتقد أنكم ستروننا خلال الموسم نلعب بمهاجم حقيقي، لكن في هذه اللحظة ليس لدينا أي شخص متاح، وبعد ذلك مع دوم وهارفي (إليوت) لدينا لاعبان يحملان الرقم 10، لذلك وضعناهما في المركز الذي سيلعبان فيه خلال الموسم أيضًا، وكانت تلك من أفضل التجارب بالمباراة، اضطررنا لذلك وفعلناه بدافع الحاجة".

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وأضاف: " بالنسبة لبقية أسلوب اللعب الذي يعتمد على محاولة البناء من الخلف، فهذا هو أسلوبنا دائمًا للسيطرة على المباراة، وألا نستقبل الهجمات المرتدة المستمرة، نأمل أن يكون هذا هو أسلوبنا خلال الموسم. هناك أيضًا العديد من الأشياء التي يمكننا تحسينها ولكن هذا طبيعي بعد أسبوعين فحسب".

وفاز ليفربول على ريال بيتيس بهدف نظيف سجله دومينيك سوبوسلاي بصناعة من النجم المصري محمد صلاح، في مستهل مباريات الاستعداد للموسم المقبل.