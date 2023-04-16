"هل يلعب في دوري روشن؟" .. توقع مفاجئ لوجهة ساديو ماني الجديدة

المهاجم الفذ أصبح على أعتاب الرحيل عن بايرن ميونخ

shahid

رجحت العديد من المصادر الصحفية الأوروبية خلال الساعات الأخيرة رحيل المهاجم ساديو ماني عن بايرن ميونخ الصيف القادم، وقد ارتبط اللاعب بعد وجهات جديدة منها دوري روشن السعودي.

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الدوري السعودي مرشح لاستقطاب العديد من النجوم العالميين خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، خاصة بعد تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي وتوقيعه على عقد يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

وارتبطت الأندية السعودية بعديد النجوم الكبار الناشطين في القارة العجوز، على رأسهم ليونيل ميسي وكريم بنزيما ولوكا مودريتش وسيرخيو راموس، وقد أضيف لهم مؤخرًا مهاجم ليفربول السابق الذي لم يُوفق في موسمه الأول مع العملاق البافاري وبات قريبًا من الرحيل خاصة بعد اعتدائه الأخير على زميله ليروي ساني.

الناقد الرياضي عيسى الجوكم نشر تغريدة عبر تويتر تساءل خلالها عن الوجهة الجديدة لماني بعد الحديث عن عرضه للبيع من جانب ناديه، وقد توقع انتقاله لدوري روشن السعودي.

يُشار إلى أن ماني انضم إلى بايرن ميونخ بداية الموسم الجاري مقابل 32 مليون يورو، وقد لعب مع الفريق 20 مباراة في الدوري الألماني سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.

Shahid