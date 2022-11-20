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هل يلعب أمام هولندا؟ هداف كأس العالم يوضح موقف إصابته

علي رفعت
11:10 م غرينتش+2 20‏/11‏/2022
Enner Valencia World Cup 2022
إينر فالنسيا نجم منتخب الإكوادور يتحدث عن إصابته ضد قطر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

أكد إينر فالنسيا لاعب منتخب الإكوادور على سعادته الكبيرة بفوز فريقه أمام قطر في المواجهة التي جمعت بينهما في افتتاح مواجهات كأس العالم.

وقال فالنسيا: "الأطباء سيخبروني بكل شيء، لكن أتمنى أن أكون متاحًا خلال المواجهة الثانية لنا في كأس العالم أمام هولندا".

وأضاف عن الفوز: "كنت أحلم بتلك المباراة منذ أن تمت القرعة، حلمت بلعب المباراة الافتتاحية وبالتسجيل فيها، لقد كان حلمًا وتحقق".

وأكمل: "تلك المباريات تتمحور حول لحظاتك فيها، استطعنا أن نسجل ثنائية بشكل مبكر مما سمح لنا بالتحكم في المباراة".

جدير بالذكر أن فالنسيا كان قد سجل ثنائية في المباراة وكان له هدفًا ثالثًا سجله في البداية لكن تقنية الفيديو ألغته.

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