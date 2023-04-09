هل يلحق بذهاب نهائي آسيا؟ عملية جراحية لسالم الدوسري وتحديد مدة غيابه

مصائب الهلال لا تأتي فرادى

shahid

المصائب لا تأتي فرادى .. مثل نجده يُطبق بحذافيره تلك الأيام في نادي الهلال السعودي، إذ بعد الخسارة القاسية أمام الشباب 3-0 والخروج عمليًا من حسابات المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، خضع نجمه سالم الدوسري لعملية جراحية مصغرة اليوم لجراحة مصغرة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الدوسري غائب عن الهلال منذ تعرض لإصابة في مفصل قدمه خلال مواجهة السعودية وبوليفيا في فترة التوقف الدولي الأخير، وقد كان يُتوقع عودته قبل مواجهة النصر في الديربي يوم 18 إبريل الجاري، لكن ذلك لن يحدث.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن اللاعب خضع لعملية جراحية صغرى اليوم الأحد في أحد مراكز الرياض الطبية، وذلك لحقن مفصل قدمه بالبلازما بهدف إعادة بناء الأنسجة والأربطة المتهتكة والمتقطعة مجددًا.

وأضافت الرياضية أن مدة غياب الدوسري المتوقعة تمتد من أسبوعين إلى 3 مما يعني غيابه بالتأكيد عن مواجهتي النصر في الدوري والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع غموض موقفه من مواجهة أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

يُشار إلى أن الهلال سيُواجه الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك يوم 23 إبريل الجاري، فيما ستكون المواجهة الكبرى في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الموافق السادس من مايو القادم.

Shahid