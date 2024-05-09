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أحمد رفعت

هل يلحق بديربي النصر؟ تطور جديد بشأن حالة سالم الدوسري

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تعرف على آخر تطورات حالة سالم الدوسري

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يسابق النجم سالم الدوسري الوقت من أجل العودة إلى الملاعب مرة أخرى، بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام العين الإماراتي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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ويستعد الهلال لمواجهة الحزم مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة من تلك المواجهة على أقل تقدير، من أجل حسم تتويجه ببطولة الدوري.

وأشارت صحيفة "الرياضية إلى أن الدوسري سيدخل إلى التدريبات الجماعية للهلال قبل مواجهة الحزم، ولكنه لن يكون جاهزًا لمواجهة السبت، بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

المباراة التالية

وأضافت الصحيفة أن الدوسري يحاول أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ديربي الرياض ضد النصر، والمقرر لها يوم 17 مايو الجاري، بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن.

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وتتسارع مؤشرات تعافي سالم الدوسري من إصابته في عضلة الفخذ، حيث يواصل يوميًا تنفيذ برنامجه التأهيلي في صالة اللياقة البدنية بمقر النادي، تحت إشراف الإسباني خوان خيمينيز طبيب النادي، وبمتابعة من المدرب البرتغالي جورج جيسوس.

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