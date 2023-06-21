هل يلتقيان مجددًا؟ وصول إنريكي إلى باريس سان جيرمان يغيّر مستقبل نيمار

المدرب الإسباني أمل الباريسيين في حصد لقب دوري أبطال أوروبا

في ظل غياب التأكيد الرسمي الذي من المقرر أن يحدث في الأيام المقبلة، من المحتمل بقوة أن يكون الإسباني لويس إنريكي مدربًا جديدًا لباريس سان جيرمان.

وصول المدرب الإسباني إلى ملعب حديقة الأمراء، يفترض أن يكون له تأثير مباشر على البرازيلي نيمار في المستقبل القريب وليس البعيد حتى!.

هناك حديث عن رحيل نيمار المحتمل عن باريس سان جيرمان، حتى أن البعض تكهن بإمكانية انضمامه إلى برشلونة، لكن حقيقة أن لويس إنريكي هو المدرب الجديد للفريق الباريسي ستغير العديد من المواقف.

وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن أحد أهم أهداف إنريكي في باريس أن يكون قادرًا على الاعتماد على نيمار في فريقه، وهذه الرغبة قد تحسم بقاء نيمار في المعقل العاصمي.

إذا تم تأكيد ذلك، سيلتقي لويس إنريكي ونيمار مرة أخرى بعد أن تقاسما غرفة تبديل الملابس في برشلونة خلال 3 مواسم، فازا فيها سويًا بالعديد من الألقاب بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، الذي يمثل هاجسًا حقيقيًا في "بي إس جي".