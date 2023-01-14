هل يقصد رونالدو؟ .. فيرنانديش: أصبحنا فريقًا محترمًا على عكس السابق!

برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد يتحدث عن لقاء مانشستر سيتي.

أعرب برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد عن سعادته بالفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد التأخر بهدف.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها فيرنانديش ونقلتها "بليتشر ريبورت"، وظهر فيها وكأنه يتحدث عن الفترة التي تواجد فيها زميله كريستيانو رونالدو.

وقال فيرنانديش: "لقد قلت ذلك قبل المباراة، لقد أصبحنا فريقًا الآن، قبل ذلك كنا نبدو جيدين لفترة وبعض الأحيان لا، لكننا الآن فريقًا محترمًا، نعمل بجدية وبشدة من أجل بعضنا البعض والنتائج تظهر".

وأضاف: "الهدف؟ أعتقد أنني كنت أواجه المرمى وراشفورد وجد أنني في وضع أفضل، لا أعلم إذا ما كان أحدنا في حالة تسلل أم لا".

وأردف: "في النهاية هذا لا يصنع الفارق، لم يكن هناك أحدًا قريبًا منه، وبالتالي لم يؤثر على اللعب، لقد كان هدفًا في النهاية ونحن سعداء لذلك".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 38 في المركز الثالث خلف مانشستر سيتي صاحب الـ 39 نقطة.