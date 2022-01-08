هل يقدر الزمالك على قيد صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية؟

بدأت فترة الانتقالات الشتوية، وبدأت الأندية الكبيرة في تدعيم صفوفها لاستكمال طريقها في المنافسة على البطولات، أو تصحيح الأوضاع بتدعيم المراكز المطلوبة.

ويعد نادي الزمالك، بطل الدوري النسخة الأخيرة من الدوري المصري، واحد من أعرق الأندية المصرية والإفريقية، وبكل تأكيد يطمح لمواصلة البقاء على القمة والمنافسة على البطولات.

ولكن يعاني الفارس الأبيض من عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد حرمته من قيد صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا هل يمكن للزمالك قيد صفقات جديدة خلال يناير الحالي أم تستمر العقوبة.

ما أسباب عقوبة الزمالك بالحرمان من القيد؟

في سبتمبر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توقيع عقوبة على الزمالك بحرمانه من القيد، بسبب قضية اللاعب الناشئ حسام أشرف، والتي تسببت في توقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء قدرها 4 ملايين يورو، تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار.

وحاول مجلس إدارة الزمالك في ذلك الوقت، تقديم استئناف للمحكمة الرياضية، بإيقاف الحكم، لترفضه المحكمة وتقرر عقوبة الفارس الأبيض بالحرمان من القيد لفترتي انتقالات.

هل يمكن للزمالك قيد صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية؟

جاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحرمان الزمالك من قيد أي صفقات جديدة كما ذكرنا سابقًا لفترتي انتقالات، وبالفعل في الصيف الماضي بالرغم من تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد، ومحمود شبانة، إلا أن الفارس الأبيض فشل في قيدهما.

وستستمر عقوبة الزمالك بالحرمان من القيد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولن يتمكن من قيد أي صفقة جديدة حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.