هل يفقد الاتحاد قائده؟ .. الانضباط تحسم جدل واقعة "ضرب" حجازي لتاوامبا

أنهت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل في قضية "إيقاف" النجم الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد؛ بالتزامن مع مراحل الحسم، في الموسم الرياضي الحالي.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
وأصدرت "الانضباط"، 3 عقوبات رسمية على خلفية مباراة الاتحاد والتعاون؛ لم تتضمن أي قرار بخصوص واقعة حجازي؛ ما يعني مشاركة اللاعب بشكل طبيعي، خلال المباريات القادمة.
وعاقبت اللجنة، العميد الاتحادي، بغرامة مالية تقدر بـ10 آلاف ريال سعودي؛ بسبب تأخر نجوم الفريق الأول، في الدخول إلى أرضية الملعب، قبل بداية المباراة، مع إلزام المعد البدني بالنادي، أنطونيور مانويل دياز، بدفع مبلغ 20 ألف ريال؛ لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية.
وأعلنت "الانضباط"، إيقاف تركي المطيري، لاعب نادي التعاون، مباراة واحدة فقط مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال؛ بعد طرده أمام الاتحاد.
جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 59 نقطة، بينما يأتي التعاون، في المركز الخامس بـ40 نقطة؛ قبل نهاية المسابقة بخمس جولات.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- "أحبك أكثر من أمي" .. ردود الفعل على تألق محمد صلاح ضد برينتفورد
- حافظوا عليه من أجل مدريد ولا نهتم بهالاند .. ردود أفعال تألق محرز ضد ليدز!
- لماذا ميسي على الدكة والبليهي مستقبله في أمان مع نتفلكس .. ردود أفعال خسارة الهلال نهائي دوري أبطال آسيا
- لأن ريال مدريد ليس برشلونة يا أوساسونا .. وإلى متى يا فينيسيوس؟!
- محمد كنو .. إثارة جدل بعد النهائي الآسيوي!