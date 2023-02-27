هل يفقده باريس سان جيرمان؟ 4 أشهر تحسم مستقبل كيليان مبابي في "حديقة الأمراء"

مستقبل كيليان مبابي ليس محسومًا رغم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف الماضي..

عاد مستقبل كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليكون محور الحديث في وسائل الإعلام المختلفة، بعدما أكدت تقارير أن نادي العاصمة الفرنسية قد يكون مجبرًا على بيع نجمه في الصيف المقبل.

مبابي جدد عقده مع باريس سان جيرمان في مايو الماضي لمدة ثلاث سنوات، لكن بصيغة موسمين بالإضافة إلى خيار التجديد لموسم إضافي يتم تفعيله من قبل اللاعب نفسه.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن مبابي أمامه أربعة أشهر لتفعيل ذلك الخيار، وإذا لم يفعل ذلك، فإن عقده سينتهي في تلك الحالة في صيف 2024، مما يفتح الباب ليكون لاعبًا حرًا في يناير المقبل.

الصحيفة الفرنسية أكدت أن باريس سان جيرمان يضغط من أجل تفعيل ذلك البند، حيث يرغب النادي في في ربط مبابي حتى لا يكون الصيف المقبل محمومًا بالحديث عن مستقبل نجم منتخب فرنسا.

مبابي قد يعود إلى السوق في صيف 2023، وكما حدث في عام 2021 فإن خيار باريس سان جيرمان الوحيد سيكون حينها الحصول على أموال مقابل مبابي، رغم أن النادي رفض حينها كافة العروض التي قدمها ريال مدريد.