هل يفعلها الاتحاد؟ وكيل صلاح يكشف تفاصيل دخله الضخم بسبب عقد ليفربول

دراسة مفصلة من كلية هارفارد للأعمال

كشف رامي عباس محامي محمد صلاح نجم ليفربول، عن كافة التفاصيل المالية للعقد الجديد مع اللاعب في ليفربول والذي وقعه العام الماضي.

محامي صلاح ومستشاره الخاص أشار إلى أن عقده الحالي مع ليفربول هو السبب في حصوله على ما لا يقل عن مليون جنيه استرليني أسبوعيًا من إجمالي الدخل، وذلك من خلال دراسة أجرتها كلية هارفارد للأعمال واطلعت عليها صحيفة "جارديان" البريطانية.

مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول بدأت في عام 2020 قبل أن تدخل الأمور في مرحلة شك في يونيو 2022 ليعتقد البعض أن اللاعب لن يُجدد عقده ولكن المفاوضات نجحت في النهاية.

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ونشرت "جارديان" تصريحات لصلاح عن مفاوضات التجديد قال خلالها:"لقد كنت إيجابيًا بشأن المفاوضات منذ البداية، لكن رامي أخبرني أنهم لن يوافقوا على أي شيء أردناه لذلك نظرت للأمور بشكل مختلف، أردت أن أشعر برغبة النادي في بقائي لأنني أردت الاستمرار ولكن كان من الصعب الوصول إلى اتفاق".

ومن جانبها قررت كلية هارفارد عرض إعادة المفاوضات مع صلاح من جديد في برنامجها الترفيهي والإعلامي والرياضي الذي تديره أنيتا إلبيرس، للحديث بشكل متعمق عن آليات التجديد مع النجم المصري.

وتطرقت إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين صلاح ورامي عباس قبل أن يقدم ليفربول عرضه الأول، حيث كان عباس في دبي وصلاح يقضي عطلته بمدينة الجونة في مصر، وتحدث خلالها محامي الدولي المصري ووكيله عن إصرار اللاعب على عدم التخلي عن موقفه بسبب وجود تباعد بنسبة 5% مع إدارة الريدز.

وكان الهدف الرئيسي وراء إصرار صلاح ومحاميه على موقفهما، هي الرغبة في حصوله على مبلغ يتراوح بين 54 مليون يورو و62 مليونًا من حقوق الصور وقيمة عقده مع الريدز، وهو ما تحقق بعد رضوخ النادي الإنجليزي لطلبات الثنائي.

وكان العنصر الحاسم للأمر هو الانقسام بين الأجر المضمون والأجر المتغير، حيث ضغط ليفربول للحصول على حصة أعلى من الأخير المرتبط بمشاركة صلاح كأساسي وأهدافه وتمريراته الحاسمة، وكان رد عباس هو أن المزيد من التغير والأقل في الثبات يعني زيادة كبيرة في القيمة الإجمالية للصفقة.

وقال عباس: "أدرك أن هذا سيجعل عقد محمد هو الأعلى قيمة في تاريخ ليفربول لكنه يستحق ذلك".

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وأوضح عباس أن أرباح صلاح من أشياء جانبية أخرى تصل قيمتها من حوالي 4 ملايين يورو إلى 7 ملايين، مشددًا على أن انضمامه للريدز كان بمثابة تغيير كبير في قواعد اللعبة، لأنه ساهم في زيادة مصدر الإيرادات للنادي ولم يتوقف تأثيره على ما يقدمه بالملعب فقط.

يذكر أن صلاح الذي ارتبط هذا الصيف بالانتقال للاتحاد السعودي، يحصل على أرباح متعددة من أطراف ثالثة، مثل علاقته التجارية مع أديداس وبنك الإسكندرية في مصر، وشركة بيبسي وجوتشي والعلامة التجارية العقارية ماونتن فيو.