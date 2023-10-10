هل يفعلها الاتحاد؟ .. محمد نور يفجر مفاجأة عن مستقبل صلاح في الشتوية!

مفاجأة جديدة في مستقبل صفقة انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد

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كشف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن "شرط وحيد"؛ لتحقيق العميد، لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الاتحاد يحمل لقب دوري روشن السعودي، الذي حققه في الموسم الماضي؛ إلا أنه تراجع في العام الرياضي الحالي، إلى المركز الرابع، بعد مرور 9 جولات - حتى الآن -.

وقال نور في تصريحات مع الإعلامي الرياضي خالد العليان: "إذا تدخلت الإدارة، وقامت بصفقات جيدة في الميركاتو الشتوي القادم (يناير 2024)؛ فإن الاتحاد سيكون قادرًا على تحقيق لقب الدوري".

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وأَضاف: "بخلاف ذلك.. سينافس العميد الاتحادي، على اللقب كالمعتاد؛ ولكن سيكون من الصعب عليه جدًا، أن يحقق اللقب، في الموسم الرياضي الحالي".

وعن أكثر المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الاتحاد.. أكد أسطورة الكرة السعودية، على أن الفريق الأول لكرة القدم، لابد أن يضم نجومًا كبار، في الجناح الهجومي.

وبخصوص الصفقة المحتملة في مركز الجناح.. أعلن محمد نور، وجود أحاديث عن انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى نادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي القادم.

واختتم نور حديثه عن صفقة صلاح؛ بقوله: "يقولون إن شاء الله سيأتي.. يقولون والله ما ندري"؛ في تأكيد على أنه ليس المسؤول عن هذه المعلومة، ولكنها صادرة من داخل النادي نفسه.

جدير بالذكر أن الاتحاد، حاول طوال الشهر الأخير من الميركاتو الصيفي الماضي، التعاقد مع النجم المصري البالغ من العمر 31 سنة؛ حيث تم عرض 215 مليون يورو على ليفربول؛ إلا أن النادي الإنجليزي، رفض التخلي عن اللاعب بشكل رسمي.

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