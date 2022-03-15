هل يفسخ النصر عقد تاليسكا؟ وما وجهته المقبلة؟

يعيش نادي النصر السعودي أزمة كبرى مع البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم الفريق، الذي انضم إليه في صيف 2021.

وانضم تاليسكا إلى النصر في صفقة بلغت قيمتها ثمانية ملايين يورو قادمًا من نادي جوانزو الصيني، وبعقد يمتد لثلاثة مواسم يحصل خلاله على 6.5 مليون يورو في الموسم.

ورغم تألقه مع "العالمي" منذ بداية الموسم، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت توترًا في العلاقة بين تاليسكا والنصر، لدرجة خروج تقارير تفيد بأن البرازيلي يرغب في فسخ عقده والرحيل عن الفريق.

التقارير تشير إلى أن تاليسكا ليس سعيدًا في النصر، وأن تراجع مستواه في المباريات الأخيرة عائد في الأساس إلى عدم رضاه عن وضع الفريق التنافسي.

وفي ظل الغموض الذي يغلف الموقف بالكامل، نحاول في التقرير التالي التعرف على مصير تاليسكا مع النصر، وهل يفسخ عقده مع العالمي.

هل يفسخ النصر عقد تاليسكا؟

حتى الآن، توجد تأكيدات من جانب إدارة النصر على استمرار تاليسكا مع الفريق حتى نهاية عقده.

وأشارت صحيفة "ge.globo" البرازيلية إلى أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر تحركت من أجل عدم رحيل تاليسكا عن الفريق، خاصة وأن اللاعب يمتلك عروضًا للرحيل.

الصحيفة البرازيلية أكدت على أنه كانت هناك أزمة بين النصر واللاعب تاليسكا، بسبب عدم حصول الأخير على مستحقاته المالية.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

لكن صحيفة الكأس أشارت يوم الإثنين إلى أن كارلوس ليتي وكيل صاحب الـ27 عامًا سيصل العاصمة السعودية الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة للاجتماع مع رئيس النصر، والحديث معه عن وضع موكله.

وأضافت الصحيفة أن تاليسكا ليس على وفاق مع إدارة النادي، موضحة أن وكيله أرسل خطاب الأربعاء الماضي لمسؤولي النصر يطلب به فسخ عقد موكله بسبب تلك الخلافات وكذلك لعدم تحقيق مطالب خاصة له وأخيرًا لمعاناته نفسيًا.

وحتى اللحظة، يبدو أن الأمور تسير في شد وجذب بين الطرفين، والرؤية ضبابية بشأن مستقبل تاليسكا مع النصر.

ما وجهة تاليسكا المقبلة المحتملة؟

في ديسمبر من العام الماضي، كانت التقارير تشير إلى أن نادي كورينثيانز البرازيلي مهتم بالحصول على خدمات تاليسكا.

لكن في تركيا، وتحديدًا صحيفة "fotospor" قد كشفت عن رغبة نادي بشكتاش في الحصول على خدماته.

صحيفة فوتماك التركية نقلت عن أحمد نور تشيبي رئيس بشكتاش ترحيبه الكبير بإعادة تاليسكا للفريق، لكنه وضع شرطًا رئيسيًا لحدوث ذلك وهو قبول اللاعب بالظروف المالية للنادي.

وقال: "إن وافق على اللعب لبشكتاش بشروط وظروف النادي المالية، سأحمله على ظهره وأعيده للنادي، لكن لن أعد بوعود لن تحدث".

ما أرقام تاليسكا مع النصر؟

موسم تاليسكا مع النصر جاء متذبذبًا إلى حد كبير، رغم سجله التهديفي المميز حتى الآن.

وشارك تاليسكا مع النصر في 27 مباراة في جميع البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 16 هدفًا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

النجم البرازيلي سجل 14 هدفًا في الدوري السعودي ويُنافس على لقب الهداف مع أوديون إيجالو ولياندري تاوامبا ورومارينيو وعبد الرزاق حمد الله.