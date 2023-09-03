هل يغيب ميسي عن قمة لوس أنجلوس؟ مدرب إنتر ميامي يجيب

مدى جاهزية النجم الأرجنتيني قبل التوقف الدولي

حسم تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي موقفه من إشراك ليونيل ميسي نجم الفريق خلال مواجهة لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي.

تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي أكد أن ليونيل ميسي سيشارك يوم الأحد في مباراة حاسمة أمام لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

مارتينو كان قد منح ميسي راحة أمام نيويورك ريد بولز قبل أسبوع، لكنه أعاد اللاعب الأرجنتيني الدولي إلى تشكيلته الأساسية ضد ناشفيل في المباراة الماضية والتي سقط فيها الفريق في فخ التعادل السلبي الأخيرة.

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ويبدو أنه من غير المرجح أن يكون ليونيل على مقاعد البدلاء مرة أخرى في لوس أنجلوس، حيث أكد مارتينو قبل المباراة أن الأرجنتيني سيُشارك في اللقاء.

وقال مارتينو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا أتخيل أن يغيب في هذه المباراة المهمة للغاية مع أن ميسي بحاجة إلى الراحة، لقد لعب 30 دقيقة فقط أمام ريد بولز، لكن غدًا سيشارك بشكل طبيعي".

كما أوضح مارتينو أيضًا أن فريقه يواجه اختبارًا صعبًا للغاية ضد لوس أنجلوس، الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

الجدير بالذكر أن إنتر ميامي تحسن أدائه كثيرًا منذ انضمام ميسي إلى صفوفه، حيث لم يتعرضوا للهزيمة خلال 10 مباريات متتالية.