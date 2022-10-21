هل يغيب فهد المولد عن كأس العالم؟ وكيله يحسم الجدل

تعرف على موقف المولد من المشاركة في المونديال

حسم جراح الظفيري؛ وكيل أعمال فهد المولد مهاجم الشباب، موقف الأخير من المشاركة مع المنتخب السعودي ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، استئناف لجنة مكافحة المنشطات "وادا" قرار تخفيض عقوبة إيقافه.

ما هو موقف المولد من كأس العالم؟

الظفيري قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "فهد المولد لن يحضر جلسة الاستماع التي ستقعد الفترة القادمة مع لجنة "وادا"، لأن الأمر يخص المحامين فقط، دون طلب لوجود اللاعب، ونحن نعمل الآن على مذكرة الرد خلال 10 أيام".

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وعن موقفه من كأس العالم، قال جراح: "بنسبة كبيرة فهد المولد سيكون متواجدًا في كأس العالم رفقة المنتخب السعودي الشهر القادم، ولن يمنعه الإجراء الروتيني من ذلك أو لعب كرة القدم، حتى أن الجلسة يرجح أن تكون بعد نهاية المونديال".

واختتم وكيل أعمال الظفيري تصريحاته قائلًا: "موقفنا سليم والحمد لله، مثلما كان عند تقديمنا الاستئناف على القرار عند مركز التحكيم الرياضي السعودي، وهو ما أيدته المحكمة".

هل يتم إيقاف فهد المولد فترة أطول؟

وكان الظفيري قد نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة أمس جاء نصها: "وصلنا خطاب من محكمة الكاس، يفيد باستئناف الوادا (لجنة مكافحة المنشطات الدولية)، بخصوص قرار مركز التحكيم بتخفيض عقوبة موكلنا اللاعب فهد المولد".

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وتابع: "وهذا إجراء روتيني ومتوقع، وسيقوم محامي اللاعب باستكمال الإجراءات القانونية، حيث من المتوقع تشكيل الهيئة التحكيمية خلال الأسابيع القادمة".

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القانوني أحمد الأمير رد على تصريحات وكيل المولد بشكل صادم، حيث قال: "ذلك ليس إجراء روتيني؛ ذلك يعني إمكانية عودة إيقاف اللاعب بنسبة أكبر من 50% وبمدة إيقاف أطول، ومن الممكن أن يتم إيقافه مؤقتًا بالتدبير الوقتي". "اقرأ المزيد من التفاصيل"

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