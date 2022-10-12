هل يغيب عن كأس العالم؟ الكشف عن طبيعة إصابة دي ماريا

منتخب الأرجنتين يواجه مأزقًا جديدًا قبل مونديال قطر بعد تعرض أنخيل دي ماريا نجم يوفنتوس الإيطالي للإصابة.

يواجه منتخب الأرجنتين أزمة جديدة بعد تعرض أنخيل دي ماريا جناح نادي يوفنتوس الإيطالي للإصابة مع "السيدة العجوز".

دي ماريا أصيب خلال مباراة يوفنتوس ضد ماكابي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23، واضطر للخروج من الملعب بعد مرور 24 دقيقة فقط من بداية المباراة.

وثارت الشكوك حول مدى إمكانية لحاق دي ماريا بكأس العالم، خاصة وأن منتخب الأرجنتين يواجه أيضًا خطر فقدان باولو ديبالا نجم روما الإيطالي.

صحيفة "tyc Sports" الأرجنتينية كشفت من جانبها عن طبيعة إصابة دي ماريا ومدة غيابه المحتملة عن الملاعب.

وكتب الصحفي جاستون إيدول الذي يغطي أخبار منتخب الأرجنتين للصحيفة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مؤكد، أنخيل دي ماريا لديه تمزق عضلي".

وأضاف: "سيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، سيكون بخير خلال الأسبوع الأول من نوفمبر".

تأكيد الصحيفة الأرجنتينية يجعل جماهير "الألبيسيليستي" يتنفسون الصعداء، خاصة وأن دي ماريا يعد واحدًا من بين أهم عناصر المنتخب الذي يأمل في حصد لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986 حين حقق لقبه الثاني في المونديال بعد 1978.

ويلعب منتخب الأرجنتين منافسات مونديال 2022 ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات المكسيك، وبولندا، والمملكة العربية السعودية.