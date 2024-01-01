هل يغازل برشلونة؟ .. رسالة من رودري لنجم النادي الكتالوني!

رسالة عاطفية من رودري إلى نجم نادي برشلونة الإسباني

كشف النجم الإسباني رودري، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن كواليس "يوم" إصابة مواطنه بابلو جافي، بقطع في الرباط الصليبي.

جافي تعرض للإصابة، خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم أمام جورجيا، في شهر نوفمبر الماضي؛ ليتأكد غيابه عن فريقه برشلونة، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

واعترف رودري في تصريحات مع صحيفة "آس"، اليوم الإثنين، بدخول نجم برشلونة في صدمة، بعد إصابته؛ حيث حاول نجوم منتخب إسبانيا، في "استراحة" مباراة جورجيا، أن يقنعوه بأنه لا يزال شابًا، وقادر على العودة بقوة إلى الملاعب.

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وأشار متوسط ميدان مانشستر سيتي، إلى أنه على المستوى الشخصي، حاول أن ينصح بابلو جافي، بأن يأخذ وقته كاملًا؛ من أجل الشفاء من الإصابة، وعدم التسرع في العودة إلى الملاعب مجددًا.

وأعرب رودري، عن إعجابه الكبير بجافي؛ قائلًا: "يملك شخصية قوية وهي ما تجعله يتعرض لانتقادات من البعض؛ ولكنه شخصًا محبوبًا للغاية.. نعم عليه التحسن في بعض الأمور؛ ولكنه يملك موهبة نقية في كرة القدم".

ويُعتبر رودري، أحد أكبر أحلام نادي برشلونة في كل ميركاتو، رغم صعوبة الصفقة؛ لذلك يربط البعض بين تصريحات اللاعب عن الفريق الكاتالوني ونجومه، وإمكانية انتقاله إلى النادي، مستقبلًا.