هل يُغادر إميرسون لندن عائدًا للدوري الإيطالي؟

الظهير الأيسر لا يلعب كثيرًا في تشيلسي وهناك عرض من إيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد مراسلنا في تشيلسي أن يوفنتوس طلب التعاقد مع إيمرسون بالميري هذا الشهر، وأن الناديين في مفاوضات حول الأمر.

ولم يلعب إميرسون سوى 7 مباريات مع البلوز في البريميرليج منذ انضمامه إليهم خلال يناير 2018 قادمًا من روما بناءً على طلب المدرب السابق أنتونيو كونتي، وقد تأثر الظهير البرازيلي سلبًا بالأداء الممتاز من جانب الإسباني ماركوس ألونسو وتمسكه بالمقعد الأساسي في الفريق.

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ويرغب يوفنتوس في ضم ظهير أيسر جديد خلال سوق الانتقالات الشتوي حتى يسمح للاعبه ليوناردو سبيناتزولا بالرحيل إلى بولونيا بالإعارة، وقد وقع اختياره على البرازيلي صاحب الـ24 عامًا.

وكان وكيل اللاعب قد تحدث للصحافة قبل عدة أيام مؤكدًا وجود عدة عروض لدى موكله لكن رافضًا الكشف عن أسماء الأندية المهتمة، ومضيفًا "أعتقد أن أي نادٍ من كبار أوروبا يرغب بتواجد إميرسون بالميري ضمن صفوفه. هناك بعض الأندية المهتمة لكن لا عروض رسمية حتى الآن".