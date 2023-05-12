هل يعقل؟ تحركات هلالية لخسارة الزعيم نهائي كأس الملك!

هل يخسر الهلال نهائي الكأس ويفوز به الوحدة؟

shahid

أصبح نادي الهلال على موعد مهم جدًا الليلة، حينما يواجه الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لإنقاذ موسمه ببطولة، ولكن هناك من يحاول منع الزعيم من هذا الأمر!

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وخسر نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بعدما تلقى هزيمة في المباراة النهائية أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، كما أنه أصبح بعيدًا عن المنافسة على صدارة دوري روشن الموسم الحالي.

وكشف عبد الله خوقير نائب رئيس نادي الوحدة السابق، عن تلقيه اتصالات من جانب أشخاص هلاليين يتمنون أن يفوز نادي الوحدة بكأس الملك على حساب الزعيم.

وقال خوقير عبر برنامج "الديوانية": "أقسم بالله تلقيت اتصالات من إعلاميين وشخصيات بارزة هلالية، ويتمنون فوز الوحدة بالكأس".

واختتم نائب رئيس الوحدة السابق تصريحاته قائلًا: "ولكن أي تمنيات التي تستطيع إيقاف لاعبين مثل موسى ماريجا وأوديون إيجالو وغيرهم؟".

Shahid