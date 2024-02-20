هل يعقل؟ بديل توخيل يرفض بايرن ميونخ من أجل برشلونة!

يتطلع بقوة لتجربة جديدة..

أشارت شبكة "سكاي" إلى أن مدرب بايرن ميونخ السابق هانزي فليك رفض عرضًا للعودة إلى الفريق البافاري في اعقاب سوء نتائجه تحت إمرة المدرب توماس توخيل.

الهزائم المتتالية لبايرن أمام كل من باير ليفركوزن، لاتسيو، وبوخوم، ألقت بتوتر كبير على مسيرة توخيل، وجعلت الكل يتحدث عن إمكانية تعيين بديل له.

الحديث كان في أغلب الأحيان عن فليك، لكن يبدو أن المدرب الألماني يتطلع لتجربة جديدة خارج حدود ألمانيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لقد أفادت مصادر عديدة بأن فليك بدأ تعلم اللغة الإسبانية من أجل تجربة جديدة يريدها ويتطلع إليها في برشلونة، الذي سيكون منصب المدير الفني فيه شاغرًا بنهاية الموسم.

وأعلن تشافي هيرنانديز رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم، ويبدو فليك مستميتًا للحصول على مكانه في هذا التحدي الجديد، وسيكون من المثير للغاية أن يدرب فليك برشلونة خاصة وأنه صاحب أقسى هزيمة تم توجيههما للكتالونيين في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8-2.