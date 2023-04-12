هل يعترف بالاعتداء الجنسي؟ داني ألفيش يقرر الإدلاء بشهادة جديدة

داني ألفيش قرر الإدلاء بشهادة جديدة في قضية الاعتداء الجنسي..

طلب دفاع البرازيلي داني ألفيش أن يمثل لاعب برشلونة السابق أمام المحكمة لتقديم شهادة جديدة في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة في 30 ديسمبر 2022.

ويتواجد ألفيش رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية في أحد سجون برشلونة منذ ثلاثة أشهر، وسط تضارب الشهادات التي قدمها البرازيلي منذ بداية القضية.

وحسب محطة "كادينا سير" الإسبانية، فمن المنتظر أن يقدم ألفيش شهادة جديدة أمام محكمة التحقيق رقم 15 في برشلونة مرة أخرى يوم الإثنين المقبل.

واختلفت الأقوال التي أدلى بها داني ألفيش منذ دخوله الحبس الاحتياطي، في البداية، نفى الظهير السابق لبرشلونة والمنتخب البرازيلي معرفة الضحية.

وفي وقت لاحق، قام بتعديل شهادته وأكد أن الضحية المزعومة هي من بدأت الاعتداء عليه في الحمام، وأخيرًا أكد أن الأمر حدث بينهما بالتراضي.

وربما تكون الشهادة الجديدة هي القول الفصل التي سيدلي به داني ألفيش في القضية، ويعترف بالفعل بالاعتداء الجنسي، خاصة بعدما قام اللاعب قبل أيام قليلة فقط بتعيين وكالة اتصالات يمكنها تقديم المشورة له بشأن تدخلاته اللاحقة أمام القاضي.

وإذا ثبتت إدانة ألفيش في نهاية القضية، فقد يواجه البرازيلي حكمًا يتراوح بين 4 إلى 12 عامًا، ومع ذلك، إذا اعتبر أن هناك إساءة استخدام للسلطة من خلال إجبار الضحية، فقد تتراوح العقوبة بين 8 و10 سنوات في السجن.