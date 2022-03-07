هل يُعاقب بالإيقاف؟ .. شكوى ضد حمدالله في لجنة الانضباط

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقدم فاروق شافعي لاعب ضمك بشكوى ضد عبد الرزاق حمدالله لدى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

مباراة الاتحاد وضمك الأخيرة في الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الأول 2-1، شهدت أحداثًا مؤسفة أسفرت عن طرد مازن أبو شرار وعبد الرحمن العبود بعد شجارهما بالأيدي، وكانت بداية الحادثة خلاف بين شافعي وحمدالله.

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اللاعب الجزائري تقدم بشكوى ضد حمدالله عبر ناديه متهمًا المغربي بالتعدي عليه لفظًا عقب نهاية المباراة وخلال تواجدهما في النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس، وقد استشهد بمراقب اللقاء الذي، حسب قوله، كان قريبًا منهما.

الرياضية أوضحت أن الشكوى تقدم بها نادي ضمك يوم أمس بناءً على طلب اللاعب، والذي يبدو أنه أقدم على تلك الخطوة بعدما أصدرت لجنة الانضباط أمس الأحد قراراتها العقابية بشأن أحداث الجولة الـ23 من الدوري السعودي دون أي شيء ضد حمدالله.

اللجنة كانت قد اتخذت قرارًا بإيقاف أبو شرار والعبود مباراتين لطردهما بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال مواجهة الاتحاد وضمك، متهمة اللاعبين بالسلوك المشين ضد المنافس وهو ما يستوجب الإيقاف لمباراة إضافية بسبب الطرد.

يُشار إلى أن الكثير من الشكوك تحيط بموقف حمدالله من خوض مباراة الاتحاد المؤجلة أمام الهلال مساء غدٍ الثلاثاء، حيث تعرض اللاعب لإصابة خلال مواجهة ضمك ورغم ذلك أتم المباراة حتى النهاية.