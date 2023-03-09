هل يضحي ميسي من أجل برشلونة؟.. لابورتا يحدد الراتب النهائي لعودة النجم الأرجنتيني

هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس عن إعادة تفكير نادي برشلونة في استعادة أسطورته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الفترة المقبلة.

وودع فريق ميسي الحالي باريس سان جيرمان منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد هزيمته أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-0.

وأكدت قناة "كواترو" الإسبانية، أن خروج الفريق الفرنسي من بطولة دوري أبطال أوروبا فتح الباب أمام برشلونة لإعادة ميسي.

وتابع التقرير: "برشلونة وجد صيغة لينفذ خطة عودة النجم الأرجنتيني، بشرط أن يكون لميسي الرغبة لاتخاذ هذه الخطوة".

وأوضح: "عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية هذا الموسم، ولم يجدد النجم الأرجنتيني حتى الآن ومع الخروج من دوري الأبطال قد يرحل قريبًا".

وأشار التقرير: "يمكن أن يعود ميسي إلى برشلونة إذا قبل براتب قدره 200 ألف يورو سنويًا وهو ما حصل عليه داني ألفيش في الأشهر الستة الأخيرة التي قضاها مع الفريق الكتالوني".

وأضاف: "ومن أجل تعويض ميسي عن الراتب الضعيف، سيقيم النادي الإسباني مباراة ودية تكريمية للأسطورة الأرجنتيني، يرجح أن يتم جمع من خلالها حوالي 100 مليون يورو، ستذهب بالكامل إلي ميسي".

وشدد التقرير أن عائلة ميسي ترغب في العودة لبرشلونة، إلا أن النجم الأرجنتيني لديه مخاوف بشأن خوض مغامرة ثانية مع النادي، ويفضل الانتقال لفريق إنتر ميامي الأمريكي".

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 وانتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد مسيرة طويلة مع النادي الإسباني استمرت لأكثر من 20 عامًا حقق فيها العديد من البطولات والانجازات.