هل يضحي بدوري الأبطال؟ اسم صادم على قائمة الاتحاد لتعويض حجازي

الاتحاد يبحث عن مدافع لتعويض حجازي المصاب

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يبحث نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الوقت الحالي عن حل لأزمة الدفاع عن طريق التفاوض مع مدافع عالمي، وذلك لتعويض النجم المصري أحمد حجازي.

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ويعاني أحمد حجازي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث سيعود إلى الملاعب بنهاية العام الجاري، مما جعل العميد في حاجة للتعاقد مع مدافع آخر خلال صيف 2023.

وكشف الإعلامي الرياضي ماجد هود عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن دخول النجم الإسباني سيرخيو راموس ضمن الخيارات، بعد أن كان اسمه ليس مطروحًا ضمن أسماء المدافعين.

الاتحاد كان يستهدف التعاقد مع البرازيلي ماركينيوس، ولكن المفاوضات لم تتم ليبدأ العميد في البحث عن مدافع آخر بدلًا منه، ليتجه للتعاقد مع راموس.

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وكان راموس قريبًا من الانتقال إلى الدوري التركي، وذلك من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، ولكن قد يُضحي بالمشاركة في البطولة ويوافق على الانضمام إلى العميد.

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