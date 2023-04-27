هل يصدم الاتحاد؟ دي ماريا يقترب من حسم وجهته الجديدة

النجم الأرجنتيني قد يوجه صدمة كبيرة إلى نادي الاتحاد

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يبدو أن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، اقترب من حسم وجهته الجديدة، بعد أن اقترب عقده مع يوفنتوس الإيطالي على نهايته، في ظل وجود اهتمامًا من جانب نادي الاتحاد.

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وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن الاتحاد يفاوض دي ماريا، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "سبورت إيطاليا" إلى أن فيدريكو روسينهوف المدير الرياضي لنادي روساريو سنترال الأرجنتيني، أكد على أن ناديه يفاوض بالفعل دي ماريا، من أجل العودة مرة أخرى إلى بيته.

وقال لوسينهوف: "ليس سرًا أننا نريد التعاقد مع دي ماريا، فالأبواب مفتوحة أمامه حينما يقرر العودة مرة أخرى إلى ناديه الذي بدأ فيه مسيرته".

دي ماريا سيوجه صدمة قوية إلى نادي الاتحاد، الذي كشف رئيسه أنمار الحائلي من قبل، أنه يفاوضه من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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