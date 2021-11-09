هل يشارك ميسي مع الأرجنتين أمام أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم؟

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ضم الأسطورة ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، لقائمة منتخب الأرجنتين أثناء فترة التوقف الدولي الحالية، بالرغم من وجود شكوك حول مشاركته.

وتعرض البرغوث الأرجنتيني إلى إصابة مع باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة، أبعدته عن المشاركة مع فريقه في آخر مباراتين، وبالرغم من هذا انضم إلى قائمة راقصي التانجو.

انضمام ميسي إلى الأرجنتين، فتح الباب أمام التساؤلات هل سيشارك مع منتخب بلاده، هل أصبح لائقًا في ظل اعتراضات باريس سان جيرمان على انضمامه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنحاول الاكتشاف معًا هل سيشارك ميسي مع الأرجنتين في فترة التوقف الدولي القادمة.

ما مباريات الأرجنتين في فترة التوقف الدولي؟

سيلعب المنتخب الأرجنتيني في فترة التوقف الدولي، مباراتين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ستكون الأولى أمام أوروجواي يوم السبت 13 نوفمبر 2021.

بينما ستكون المباراة الثانية في كلاسيكو الأرض، أمام البرازيل يوم الأربعاء 17 نوفمبر.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن ميسي سيشارك مع الأرجنتين في مباراة واحدة فقط أثناء التوقف الدولي، ستكون أمام البرازيل، وحتى تلك المباراة سيواصل تدريباته وتعافيه في معسكر راقصي التانجو.

ما موقف باريس سان جيرمان من انضمام ميسي إلى الأرجنتين؟

أبدت إدارة باريس، غضبها بسبب انضمام لاعبها إلى معسكر بلاده، بالرغم من عدم من شفائه من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.

ومن جانبه أكد ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي في تصريحات صحفية، أن إدارة ناديه لم توافق على انضمام ميسي وهو لم يتعاف بنسبة 100%، وتمنى أن يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم في مثل تلك الحالات لحماية اللاعبين.

ما هي إصابات ميسي مع باريس سان جيرمان؟

ميسي مع الفريق الباريسي لم يظهر بالمستوى المطلوب منه حتى الآن، وعانى من الكثير من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب لفترة ليست بالقليلة، ومنذ انضمامه في أغسطس الماضي لم يشارك إلا في 8 مباريات فقط في كافة البطولات.

مع وصوله إلى حديقة الامراء انتظر حتى يوم 26 أغسطس لتكون مشاركته الأولى مع باريس، وبعد أقل من شهر تعرض إلى كدمة أبعدته عن الملاعب سبعة أيام، ثم في 29 أكتوبر تعرض إلى إصابة في الركبة لم يتعاف منها حتى الآن.