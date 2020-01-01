هل يشارك محمد صلاح في مواجهة كريستال بالاس؟ كلوب يجيب

المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن محمد صلاح أصبح في حالة أفضل.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح قد تدرب مع الفريق في آخر يومين بشكل طبيعي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء كريستال بالاس، ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب: "محمد صلاح تدرب بشكل طبيعي بالأمس واليوم أيضًا ودون أي مشاكل، الأمر نفسه ينطبق على أندرو روبرتسون".

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وأضاف: "كلاهما متاح للتواجد في المباراة ويجب أن يكونا بخير، بينما جيمس ميلنر وجويل ماتيب غير متاحين".

وأردف عن غياب الجماهير: "تدربنا في غيابهم لمدة أربعة أسابيع وكنا نعلم أننا سنمر بذلك، كرة القدم ليست كما كانت دونهم لكن علينا التأقلم والاستفادة من الوضع قدر ما نستطيع".

وعن تألق مانشستر سيتي وإمكانية اللحاق بهم: "لا أظن، الشيء الوحيد الذي رأيته في مباراة الأمس هو كيف أننا قمنا بالكثير من العمل العظيم لنحقق ذلك الفارق من النقاط أمام مثل هذا الفريق".

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وأكمل مازحًا: "أرجوكم لا تستغلوا تلك الكلمات في كتابة العناوين المسيئة لهم ولا تقولوا أنني أقول إنهم لن يستطيعوا اللحاق بنا، وذلك النوع من الكلمات الـ****".

وأنهى تصريحاته عن مواجهة مانشستر سيتي: "لم أفكر أن مواجهتهم قد تحدد مصير اللقب، وكل تركيزي الحالي على مواجهة كريستال بالاس، ولا يهم أين نحقق اللقب".

جدير بالذكر أن الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي في الوقت الحالي 20 نقطة، ويحتاج الريدز لخمس نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحهم.