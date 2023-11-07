هل يستغلها شاختار؟ عقدة "ألمانية" تؤرق برشلونة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

برشلونة أمام اختبار يبدو في المتناول حين يواجه شاختار في دوري أبطال أوروبا..

رغم أن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لم تضع برشلونة في مواجهة أي فريق ألماني، إلا أن النادي الكتالوني سيتوجه إلى ألمانيا للعام الثالث على التوالي في البطولة.

وذلك لأن نادي شاختار دونيتسك مضطر لخوض مبارياته على أرضه خارج أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا، واختار الفريق الأوكراني ملعب فولكسبارك معقل نادي هامبورج الألماني لخوض المباريات عليه.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن إحصائية مثيرة للاهتمام، لأن رحلة برشلونة لمواجهة شاختار ستكون السابعة والثلاثين للنادي الكتالوني إلى ألمانيا، ورصيد "البلوجرانا" في رحلاته السابقة ليس إيجابيًا على الإطلاق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة تمكن من الفوز في 10 مباريات فقط في ألمانيا، وهي نسبة ضئيلة للغاية، بالنظر إلى أنه تعرض لـ12 هزيمة، وخرج متعادلًا في 14 مباراة.

وبطبيعة الحال، لم تكن جميع الزيارات تحمل ذكريات سيئة لجماهير برشلونة، في أكتوبر 1991، قبل 32 عامًا، تعرض الفريق الكتالوني، الذي يدربه يوهان كرويف، لواحدة من أكثر الهزائم شهرة في التاريخ.

برشلونة كان متأخرًا بثلاثية نظيفة أمام كايزرسلاوترن، في الدور الثاني من البطولة، وهي النتيجة التي كانت تعني توديع "البلوجرانا" لدوري الأبطال، بعد فوز الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين على ملعب "كامب نو".

وكان برشلونة بحاجة إلى معجزة للتأهل إلى الدور التالي، وجاء ذلك برأسية باكيرو التي سجلت النتيجة 3-1، ليضمن "البلوجرانا" التأهل إلى الدوري الثاني، في ذلك الموسم، فاز برشلونة بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.

من الغريب أن آخر لقب في دوري أبطال أوروبا حققه برشلونة في عام 2015، كان على ملعب برلين الأولمبي.