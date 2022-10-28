هل يستبدله بنجم بلجيكا الجديد؟ مارتينيز يكشف موقفه من هازارد في كأس العالم

نجم ريال مدريد ومنتخب بلجيكا أمام فرصة أخيرة

رغم الشكوك التي تلاحق إدين هازارد في ريال مدريد والتي طالته في المعسكر الأخير مع منتخب بلجيكا.. لا يزال مدرب منتخب بلجيكا يؤمن بأنه لا غنى عنه في تشكيلة الشياطين الحمر.

روبرتو مارتينيز أدلى بتصريحات لشبكة "في تي إم نيوز" قال فيها إن هازارد لا شك في أهميته بالنسبة للمنتخب الوطني.

وعما إذا كان لياندرو تروسارد لاعب برايتون الإنجليزي يستطيع أن يحل محل هازارد، قال مارتينيز: "لا شك في أهمية هازارد بالمنتخب،لقد كان من أهم العناصر واللاعبين المفتاحيين في مونديال 2018".

واردف: "حينما لا يكون معانيا من أي آلام، أكون مؤمنا به حتى النهاية، حينما تمر بإصابة كالتي مر بها فإن السيناريو المثالي بالنسبة لك هو العودة بأفضل شكل فقط وهذا ما يطمح هازارد للوصول إليه".

يذكر ان هازارد كان أهم عناصر منتخب بلجيكا التي حققت افضل إنجاز في تاريخ المنتخب عام 2018 حين حصدوا المركز الثالث في مونديال روسيا.