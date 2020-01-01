هل يرحل عن الهلال؟ لوشيسكو يحسم الأمر نهائيًا

فنربخشة التركي قدم عرضًا مغريًا للغاية للتعاقد مع لوشيسكو.

انتشرت بعض الأنباء مؤخرًا، عن مفاوضات نادي فنربخشة التركي مع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، لتولي مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

لوشيسكو يقود الهلال لتحقيق نتائج رائعة منذ توليه المسؤولية، حيث استطاع قيادته للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد الفوز على أوراوا ريدز الياباني في النهائي.

مدرب الهلال قار خلال تصريحات لقناة "سبورت" الرومانية: "هناك شيئًا واحدًا يمكن قوله، حقق دوري أبطال آسيا هنا، ونحن على مسافة 8 مراحل قبل نهاية الدوري السعودي".

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رازفان شدد على أنه يحترم عقده مع نادي الهلال، الذي ينتهي 2021، وأنه لن يفكر في أي شيء آخر خلال الفترة المقبلة، إلا في استئناف المسابقات في الموسم الذي توقف، بسبب فيروس كورونا المستجد.

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المدير الفني لنادي الهلال واصل: "تجربتي مع الهلال جميلة، وحققت دوري أبطال آسيا، ربما يكون اللقب الأهم في مسيرتي حتى الآن، ونتصدر الدوري السعودي للمحترفين بفارق 6 نقاط عن المنافس، ونلعب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واختتم رازفان لوشيسكو تصريحاته بشكل حاسم لمستقبله مع الهلال، حيث قال: "لا يوجد أي سبب قوي يجبرني على الرحيل عن الهلال خلال الفترة الحالية".

يذكر أن عرض فنربخشة وصل إلى 4 ملايين دولار في الموسم الواحد، دون التأثر بتخفيضات العقود بسبب فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 50 ألف دولار بعد كل فوز، والتكفل بدفع الشرط الجزائي لتخليصه من عقده مع الهلال، والذي وصل إلى 2 ملايين دولار، وتعيين والده ميرسيا مستشارًا فنيًا بالنادي.