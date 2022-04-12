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هل يرحل عن النصر؟ أبو بكر قد يُضحي للانضمام لفريق تركي

أحمد رفعت
8:37 م غرينتش+2 4‏/12‏/2022
nassr - feiha - Vincent Aboubakar 17-3-2022
أبو بكر موافق على تخفيض راتبه من أجل العودة لأوروبا من جديد

يبدو أن تألق النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، خلال منافسات كأس العالم قطر 2022، قد تجعله يرحل عن نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونجح أبو بكر في تسجيل هدفين خلال مشاركته في مونديال قطر رفقة منتخب الكاميرون، أبرزهم هدفه الأخير في مرمى البرازيل، الذي حقق فيه الأسود الفوز بهدف دون رد.

وأشارت صحيفة "ensonhaber" التركية، إلى أن فنربخشه التركي يرغب في ضم أبو بكر، ليكون بدلًا من الإيطالي جواو بيدرو المهاجم الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

وأكدت الصحيفة على أن المشكلة التي تواجه فنربخشه في التعاقد مع أبو بكر، هي الراتب الكبير الذي يحصل عليه مع نادي النصر، ولكن اللاعب على استعداد لتقديم التضحيات من أجل إتمام الصفقة بنجاح.

وينتهي عقد فينسنت أبو بكر مع نادي النصر، في صيف 2024، حيث أكدت بعض التقارير على أن اللاعب يرغب في الرحيل، بجانب وجود رغبة من إدارة النصر للتعاقد مع مهاجم أجنبي بدلًا منه.

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