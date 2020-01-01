هل يرحل زيدان عن ريال مدريد حال فشل في حصد الألقاب؟

تقارير صحفية تكشف مستقبل زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، من البقاء مدربًا للملكي حال فشل في الفوز بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

زيدان عاد إلى ريال مدريد في منتصف الموسم الماضي ويمتلك عقدًا يمتد إلى صيف 2022.

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ورغم تقديم الفريق مستوى أفضل من الموسم الماضي، لكنّ النادي الملكي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة كما خسر ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في "سانتياجو برنابيو".

وقالت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية إنّ رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، يضع ثقته في زيدان ولن يقوم بإقالته خال خرج الفريق دون تحقيق أي لقب في الموسم الحالي.

وأشارت الإذاعة إلى أنّ توديع مسابقة كأس ملك إسبانيا في ربع النهائي أمام ريال سوسييداد والتأخر في ترتيب الليجا لصالح برشلونة لن يؤثر على قرار بيريز.

ويود رئيس النادي الملكي من زيدان الاستمرار حتى نهاية عقده على أقل تقدير ولذلك فإن مستقبل زيدان غير مهددًا.

جدير بالذكر أنّ زيدان حقق بطولة السوبر الإسباني في يناير الماضي لتصبح أول ألقابه بعد العودة واللقب رقم 10 مع ريال مدريد.