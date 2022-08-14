هل يرحل؟ جارسيا يحسم موقف عبد الفتاح عسيري

هل يرحل عسيري عن النصر؟

حسم الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، موقف عبد الفتاح عسيري صانع ألعاب الفريق، من الاستمرار مع العالمي خلال الموسم المقبل 2022-2023.

ما هو موقف عسيري من الاستمرار مع النصر؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عن مصير عبد الفتاح عسيري مع نادي النصر، وموقف رودي جارسيا من اللاعب كذلك.

ونشر العصيمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن عسيري سيستمر مع النصر، بناءً على رغبة جارسيا.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "الكابتن عبد الفتاح عسيري من نجوم العالمي ومكمل مع العالمي، ومن الأسماء المهمة بقائمة جارسيا، وبحول الله يكون موسم مميز له ولكل نجوم العالمي، بالتوفيق للعالمي يا رب".

ماذا قدم عسيري مع نادي النصر بالدوري الموسم الماضي؟

نجح نادي النصر في ضم عبد الفتاح عسيري في صيف 2020، قادمًا من الأهلي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الراقي.

ولعب عسيري الموسم الماضي مع النصر 15 مباراة، بواقع 539 دقيقة، منهم 4 مباريات فقط بشكل أساسي، وسدد الكرة على المرمى مرتين، بدقة 28.6%.

عسيري صنع 4 أهداف ولم يسجل أي هدف، ومرر 13 كرة صُنع منها فرصًا لتسجيل الأهداف، ووقع في التسلل مرة واحدة، وفاز في 5 تدخلات بنسبة نجاح وصلت إلى 71.4%، واعترض الهجمات مرة واحدة.

مرر عبد الفتاح الكرة 188 مرة بشكل صحيح، بنسبة نجاح 79.3%، وقدم 19 مراوغة صحيحة، وحصل على 9 أخطاء وارتكب 7 أخطاء، وحصل على الكارت الأصفر مرة واحدة.