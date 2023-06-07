هل يدخل كيميش في المعادلة؟ رافينيا يدفع بايرن لعرض صفقة تبادلية على برشلونة

تطورات جديدة..

يبدو أن توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ متمسك بشدة بالتعاون مع رافينيا جناح برشلونة، بعد فشله في التعاقد مع اللاعب الصيف الماضي، أثناء تدريبه لنادي تشيلسي.

بعد كشف شبكة "سكاي سبورت" النسخة الألمانية، لتفاصيل رغبة بايرن في الحصول على خدمات الجناح البرازيلي، خلال سوق الانتقالات الصيفي لتدعيم هجوم النادي، أوضحت الآن صحيفة "سبورت" الإسبانية تطورات كبيرة في الصفقة.

وأفادت صحيفة "سبورت" أن النادي الألماني مستعد لاقتراح صفقة تبادل لاعبين لتخفيض السعر، ولكن لن يدخل يوشوا كيميش في الصفقة، بالرغم من كونه أحد الأسماء المطلوبة في برشلونة لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وأشار التقرير إلى أن المدرب توماس توخيل هو المروج الكبير للتعاقد مع رافينيا، حيث كان يرغب في ضمه لتشيلسي في الصيف الماضي ولكنه فشل في التوصل إلى اتفاق بسبب قرار اللاعب باللعب في برشلونة.

بايرن ميونخ مُعجب برافينيا، ولكن لا يوجد قرار نهائي حتى الآن، حيث يمر النادي الألماني بأزمة رياضية شاملة وتخطيطه للانتقالات والتعاقدات قد تعلق، وعلى الرغم من ذلك يرغب توخيل في ضم لاعبين اثنين أو ثلاثة من الطراز الأول، وأحد الأسماء التي طرحها هو رافينيا بشرط أن يفتح برشلونة الباب للبيع.

وأوضح التقرير أنه في الوقت الحالي، برشلونة يعتبر استمرار رافينيا أمرًا مهمًا، ولكنه سيضعه في السوق إذا لزم الأمر، حيث أن هناك أولويات أخرى فيما يتعلق بالمبيعات لم تتحقق ويحتاج النادي إلى بعض المبيعات المرتفعة لتوفير مرونة لتسجيل العقود الجديدة والمستجدة في حالة الضرورة، لذا يمكن أن يكون رافينيا الضحية حيث يتمتع بقيمة سوقية عالية.

رافينيا لا يزال يثير اهتمام نيوكاسل يونايتد للتعاقد معه، على الرغم من أن اللاعب في الوقت الحالي لا يرغب في مغادرة النادي، حيث سيصل الأسبوع القادم ديكو المدير الرياضي الجديد لبرشلونة، ووكيل اللاعب كذلك ومن الممكن أن يتحدث مع رافينيا حول مستقبله، وأبلغ ديكو إدارة برشلونة بأنه يود استمرار رافينيا، ولكنه سيحاول إتمام صفقة إذا كانت حاجة النادي ماسة.