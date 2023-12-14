هل يخطف الأهلي الدوري من الهلال؟ .. رياض محرز يجيب

رياض محرز يرد على إمكانية تتويج الأهلي بلقب الدوري

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رد الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، على إمكانية تتويج فريقه، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 34 نقطة من 17 مباراة، وبفارق 10 نقاط عن الهلال "المتصدر"، والذي لعب لقاءً أقل.

وعند سؤاله عن إمكانية تتويج الراقي بـ"الدوري".. قال محرز في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد": "سنرى إن شاء الله".

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وأكد الساحر الجزائري، على أن النادي الأهلي، سيلعب كل مباراة قادمة في مسابقة دوري روشن السعودي على حدى، وسيرى في النهاية، إلى أين سيصل.

وعن الفوز على الفيحاء.. أعرب رياض محرز، عن سعادته بالأداء والنتيجة، مشيرًا إلى أنه من المهم على الفريق، حسم المباريات مبكرًا، والخروج بـ"شباك نظيفة".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فاز بأربعة أهداف دون رد على الفيحاء، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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