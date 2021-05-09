هل يحرم دوري السوبر الأوروبي ريال مدريد من التعاقد مع مبابي؟

أسئلة كثيرة تطرحها الصحف..

بعد تمديد نيمار لتعاقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، بات الحديث عن تجديد كيليان مبابي من عدمه هو الشغل الشاغل للإعلام الكروي حول العالم.

صحيفة "ماركا" في تقرير لها، كشفت عن سبب قد يجعل مبابي يفضل الاستمرار مع بي آس جي وألا ينتقل إلى ريال مدريد الذي يحلم بوصول الفرنسي إليه الصيف المقبل.

الهدف الأول حاليًا لصاحب الـ22 عامًا هو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية، فهو في حاجة إلى مشروع رياضي استثنائي.

ويبدو واضحًا أن باريس سان جيرمان يوفر هذا الأمر لمبابي، في مقابل تزعزع في استقرار ريال مدريد يبدو واضحًا في الآونة الأخيرة، والسبب هو دوري السوبر الأوروبي.

النادي الملكي يجابه إمكانية الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا أو توقيع غرامات ضخمة تعيق تعاقده مع لاعبين آخرين، وبالتالي، فمشروع إدارة فلورنتينو بيريز في خطر.

على العكس تمامًا، يبدو باريس أكثر استقرارًا وهدوءًا، فبعد موقف إدارة ناصر الخليفي من دوري السوبر الأوروبي، أصبح النادي الفرنسي في مأمن من أي عقوبات أو أزمات.

في النهاية، تظل هذه الأنباء ما هي إلى مجرد "تكهنات" من صحيفة ماركا، فموقف مبابي لا يزال غامضًا ولن يحسمه أحد سواه بمجرد نهاية الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان ينقصه ثلاث مباريات فقط على نهاية موسمه، ثم يبدأ مبابي بعد ذلك الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأوروبية ليشارك فيها مع منتخب فرنسا.

كما تجدر الإشارة إلى أن عقد لاعب موناكو السابق، الحالي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022، لذلك فقد يرحل هذا الصيف إن قرر عدم الاستمرار هناك لجني بعض الأموال بدلًا من الرحيل مجانًا العام التالي.