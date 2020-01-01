هل يحذر برشلونة؟ رومينيجه : نلعب دوري الأبطال بذكريات 2013

تصريحات رومينيجه بعد قرعة دوري أبطال أوروبا

أكد كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، استعداده لبطولة دوري أبطال أوروبا على طريقة موسم 2012-2013 والذي حقق فيه النادي البافاري آخر ألقابه القارية.

بايرن ميونخ فاز بلقبي الدوري الألماني والكأس، وفي حال تحقيق دوري أبطال أوروبا فإنّه يصل إلى الثلاثية الثانية في تاريخه بعد موسم 2012-2013.

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كما شهد هذا الموسم أيضًا تفوق البافاري على برشلونة بنتيجة 7-0 مجموع المباراتين، وهو الخصم المتوقع مواجهته في ربع النهائي.

وقال رومينيجه في تصريحات للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ: "اللاعبون حاليًا في فترة راحة بعد انتهاء الموسم المحلي، وسوف يعودون قريبًا لأجل التدرب والاستعداد للقاء تشيلسي".

وتابع: "سوف نحاول خوض كل مباراة على حدة والسير بخطى هادئة كما حدث في موسم 2013 لأجل تحقيق اللقب بعد غياب".

وحول إمكانية مواجهة برشلونة في ربع النهائي، أوضح: "لا يمكن الحديث عن الأدوار المتقدمة لأننا لم نتجاوز تشيلسي بعد، التركيز فقط على المباراة المقبلة وبعدها سوف نرى".

واختتم: "نحاول تكرار إنجاز 2013 ونعرف أنّ الأمر صعبًا للغاية وأمامنا العديد من المنافسين الأقوياء. سوف نقاتل بكل ما لدينا لأجل حصد اللقب".

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ انتصر ذهابًا في "ستامفورد بريدج" على تشيلسي بثلاثية نظيفة، وفي حال التأهل سيواجه المنتصر من برشلونة ونابولي.

أما لو وصل إلى نصف نهائي البطولة، فسوف يخوض لقاءًا أمام إما مانشستر سيتي أو ريال مدريد أو ليون أو يوفنتوس.