هل يحجب سانتوس القميص رقم 10 لتكريم بيليه؟ بين تصريح "الملك" ورغبة النادي

مع وفاة بيليه، خرجت تقارير تفيد بأن نادي سانتوس البرازيلي تلقى طلبًا لحجب القميص رقم 10، ورئيس النادي يكشف القرار.

يخطط نادي سانتوس البرازيلي لحجب القميص رقم 10 بشكل كامل، وذلك لتكريم الأسطورة بيليه بعد وفاته في 29 ديسمبر 2022، بعد معركة طويلة مع السرطان.

عائلة بيليه كانت قد اقترحت فكرة حجب الرقم 10 على سانتوس، لتكريم إرث "الملك" في النادي.

وكشف أندريس رويدا رئيس سانتوس أن النادي سيقوم بحجب الرقم 10 اعتبارًا من يناير الجاري، بينما سيتم طرح فكرة حجب القميص بشكل كامل على أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي.

رويدا قال في تصريحات صحيفة "BandNews" البرازيلية: "سنقترح على مجلس الإدارة أن يتم حجب القميص رقم 10، هذا يتطلب العديد من الإجراءات البيروقراطية، واجتماًا للمجلس والموافقة على الاقتراح".

وأضاف: "في غضون ذلك، وفي إجراء إداري، لن يتم ارتداء القميص رقم 10 اعتبارًا من يناير، على أمل أن يصبح قرارًا نهائيًا لمجلس الإدارة".

منذ ذلك الوقت، ظهر فيديو قديم يصر فيه بيليه على أنه يعارض فكرة أن يقوم سانتوس بحجب القميص رقم 10.

وقال بيليه في مقابلة مع برنامج "Bolivia Talk Show" في عام 2017: "من الأفضل ترك الرقم 10، لأن الناس بذلك لن ينسوه أبدًا".

ومن جانبها أكدت صحيفة "UOL" البرازيلية أن نادي سانتوس قد يغير رأيه بعد ظهور ذلك التصريح، وأن رقم بيليه قد لا يتم حجبه في نهاية المطاف.

وقام نادي سانتوس بتقديم تكريم مختلف لأعظم لاعب في التاريخ، بعد أن غير شعاره ووضع تاجًا بين النجمتين على شعار النادي، لتكريم "الملك" بيليه.