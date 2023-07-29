هل يتهرب من لابورتا مجددًا؟ .. فلورنتينو بيريز يرفض حضور كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

لماذا غاب رئيس نادي ريال مدريد عن مباراة الكلاسيكو؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، لن يحضر المباراة الودية لفريقه اليوم أمام برشلونة.

وتنطلق بعد قليل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن مواجهات الفريقين الودية استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "OK Diario" كان من المقرر أن ينضم رئيس ريال مدريد إلى جولة الفريق في الولايات المتحدة لمشاهدة المواجهة ضد برشلونة ولكن لن يتواجد بيريز لمشاهدة المباراة، ولن يكون حاضرًا أيضًا في مواجهة يوفنتوس القادمة.

وكان بيريز، ينضم دائمًا إلى بعثة ريال مدريد في جولاتها قبل بداية الموسم ولكن هذا العام لم يذهب معهم إلى الولايات المتحدة.

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جدير بالذكر، أن بيريز منذ قضية "نيجريرا" والفساد المالي لبرشلونة قد غاب عن العشاء الاعتيادي بين رئيسين الناديين في آخر مواجهتين كلاسيكو تم لعبهم.

وخاض ريال مدريد مبارتين وديتين أمام فريقي ميلان ومانشستر يونايتد، نجح في الفوز بهم بنتيجة 3-2 و2-0، بينما لعب برشلونة أمام آرسنال و فريق فيسيل كوبي الياباني، خسر من الجانرز بنتيجة 5-3 وفاز على الفريق الياباني بثنائية.