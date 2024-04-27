هل يتم خصم نقاط من مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟ كل ما تريد معرفته عن اتهامات الفساد ورد فعل جوارديولا

تعرف على كل ما يتعلق باتهامات الفساد المالي الموجهة إلى نادي مانشستر سيتي واحتمالية خصم نقاط منه وهل يهبط من الدوري الإنجليزي؟

وصلت الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي بالفساد المالي وخرق لوائح اللعب المالي النظيف إلى منحنيات خطرة، قد يبدو معها مصير النادي ومنافسته على لقب الدوري الإنجليزي في خطر.

اتهامات جديدة طفت إلى السطح تعزز قائمة من الاتهامات القديمة، ولذلك أصبحت الأمور عرضة لتشكيل خطر على السيتيزنس.

الاحتمالات مفتوحة.. قد يتم خصم النقاط أو الهبوط من البريمييرليج أو سحب الألقاب، لكن هل يحدث أي من هذا؟ وما الجديد في اتهامات مانشستر سيتي بالفساد المالي؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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ما اتهامات الفساد الموجهة إلى مانشستر سيتي؟

جرى تحديث خطير بشأن موقف رابطة الدوري ال‘نجليزي من اتهامات مانشستر سيتي بالخروقات المالية، الأمر قد يذهب لأخطر مما يتخيل الكثيرون.

وتتضمن لائحة اتهامات السيتي 115 تهمة تتعلق باللعب المالي النظي تم تدشين إجراءات تقاضيها من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2023 وهي تتعلق بمخالفات مالية بين عامي 2009 و2018.

كان يُعتقد أن الحكم النهائي بأي عقوبة لن يصدر حتى أواخر عام 2025، لكن ما قيل مؤخرًا عن قرار قريب من المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي ريتشارد ماسترز قد يعني أن الفائزين بالثلاثية، الذين ينكرون بشدة هذه المزاعم، يمكن أن يعاينوا الأضرار بأقرب مما يظن الكل.

يواجه مانشستر سيتي أيضًا بعضًا من أخطر اتهامات الفساد المتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف، في سياق آخر مختلف عن سياقات الموازنات الذي تم الاعتياد على طرحه خلال السنوات الماضية.

الاتهامات الجديدة تتعلق بانتهاكات ترتكبها شركة الاتحاد الراعية للنادي والتي تنضوي تحت ملاءة ملاك مانشستر سيتي فيما يتعلق بالالتزامات المادية المباشرة تجاه النادي.

صحيفة "دير شبيجل" الألمانية أشارت في تقرير خطير إلى أن شركة الطيران الإماراتي دفعت 8 ملايين جنيه إسترليني فقط من التزاماتها البالغة 67.5 مليون جنيه إسترليني تجاه السيتي خلال مدة التعاقد، بينما تم تعويض البقاي عن طريق تمويل أسهم "غير معلن" من الملاك أنفسهم!.

إذا تورط ملاك السيتي في تلاعب من هذا النوع، فسيمثل هذا خرقًا واضحًا ليس فقط لمراجعي حسابات النادي المستقلين، بل فيما يتعلق بمحكمة التحكيم الرياضي.

لكن صحيفة "ذا ميرور" تؤكد أن طرح شركة الاتحاد الإماراتية للبورصة ينفي كثيرًا من هذه الاتهامات، لأن خطوة شبيهة لابد أن تتضمن إقرارًا بالكشف عن كامل الحسابات المالية الخاصة بالشركة وملاكها.

أدلة جديدة "خطيرة" تدمغ اتهامات مانشستر سيتي بالفساد المالي!

هل يتم خصم نقاط من مانشستر سيتي؟ وما هي العقوبات المحتملة؟

صحفي "التليجراف" بين رامسبي، كتب عبر "إكس": "يقول ريتشارد ماسترز إن جلسة الاستماع بشأن التهم الـ115 الموجهة إلى مانشستر سيتي ستعقد في المستقبل القريب، وهي إشارة ربما إلى أقرب تاريخ".

العقوبات المرجحة على السيتي حال إثبات خروقات اللعب المالي النظيف، ستبدأ من فقدان النقاط، أو تجريده من الألقاب، أو حتى الهبوط وإن كان هذا احتمالًا غير مرجح

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ماذا قال بيب جوارديولا عن اتهامات مانشستر سيتي بالفساد المالي؟

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قال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي: "عليكم الانتظار حتى يتم حسم الأمر، وسأخبركم برأيي الكامل حينها، أنتم تستجوبونني وكأننا تمت معاقبتنا. في الوقت الحالي، نحن أبرياء. هناك فرصة أكبر لبقائي إذا هبطنا إلى الدرجة الأولى أكثر من نفس الفرصة حين كنت بطل دوري أبطال أوروبا".

وأردف: "أعلم أن الناس يقولون لماذا لا يرد السيتي دائمًا؟ لكن دعونا ننتظر. لن أقول كلمة واحدة عن إيفرتون لأنني لا أعرف حقيقة ما حدث. إنهما حالتان مختلفتان، إنه ليس هو نفسه، الأمر أطول وأكثر تعقيدًا".

وختم: "لماذا لا أصدق أننا أبرياء؟ المحامون هم من يدافعون أمام القاضي. أنا لم أغير رأيي، ننتظر وبعدها نرى كيف سوف نتقبل القرارات".

ما رد فعل مانشستر سيتي على اتهامات الفساد المالي واحتمالية خصم النقاط؟

أصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا جاء فيه: "تفاجأ نادي مانشستر سيتي بإصدار هذه الانتهاكات المزعومة للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بالنظر إلى التعديلات المكثفة والكم الهائل من المواد التفصيلية التي تم تزويد لوائح الدوري الإنجليزي بها العام الماضي".

وأضاف البيان: "يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بشكل محايد في مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة الموجودة لدعم موقفه. وعلى هذا النحو، فإننا نتطلع إلى وضع حد لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد".

لماذا يعد موقف مانشستر سيتي مختلفُا عن إيفرتون ونوتنجهام فورست؟

سيؤثر أي حسم في النقاط على غرار ما حدث مع إيفرتون بالتأكيد على مسار مانشستر سيتي الذي يكافح للحفاظ على لقبه بطلًا للدوري الإنجليزي وسط منافسة ضارية من كل من آرسنال وليفربول في الأمتار الأخيرة من عمر الموسم.

أصدر ماسترز تحديثًا رئيسيًا بشأن التهم الـ 115 التي يواجهها مانشستر سيتي بشأن الانتهاكات المزعومة للوائح اللعب المالي النظيف (FFP). وفي كلمته أمام مؤتمر صحفي في لندن، أشار ماسترز إلى أن جلسة الاستماع في قضية سيتي ستعقد في "المستقبل القريب".

وقال: "لا يمكننا التعليق على القضية، لقد تم تحديد الموعد. وستحل القضية من تلقاء نفسها في وقت ما في المستقبل القريب". الاتهامات التاريخية للسيتي تجعلها أكثر تعقيدًا بكثير من القضايا الأخيرة المتعلقة بنوتنجهام فورست وإيفرتون.

كل هذا يشير إلى أن العقوبة في حالة إثبات الاتهامات على مانشستر سيتي يرجح أن تكون مختلفة تمامًا، لأنها تتضمن بنودًا مختلفة عن حالتي إيفرتون ونوتنجهام فورست.