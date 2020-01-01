هل يتم تأجيل دوري الخليج العربي بسبب فيروس "كورونا"؟

مع وصولنا إلى الجولة السادسة عشر من دوري الخليج العربي تبدو الأمور طبيعية

حالة من الخوف والترقب يعيش فيها العالم بسبب الفيروس الأشهر حاليًا "كورونا" والذي أثر بشكل واضح على جميع القطاعات، ولعل أحد أبرز القطاعات التي تأثرت بهذا المرض، القطاع الرياضي، حيث نتابع حاليًا خبرًا تلو الآخر يؤكد تأجيل مباراة أو مسابقة خوفًا من تفشي المرض.

وبالتأكيد يتساءل الكثير حاليًا عن مدى إمكانية استمرار المسابقات الرياضية المختلفة، بسبب هذا المرض اللعين، ولعل أحد هذه المسابقات دوري الخليج العربي بالإمارات.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، وهما حالة لزائر إيراني (70 عامًا) وحالته الصحية غير مستقرة، ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة.

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ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تبين في فحص المخالطين إصابة زوجة الزائر الإيراني (64 عامًا)، وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها سابقًا.

هذه الأنباء جعلت البعض يتساءل حول مدى تأثير ذلك على بطولة دوري الخليج العربي للموسم الحالي 2019\2020 ومدى إمكانية تأثرها على خليفة بعض البطولات في المنطقة.

ولعل المثال الأكبر في هذا الأمر، بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تم تأجيل العديد من المباريات فيها بسبب تواجد مخاوف من تفشي المرض في القارة خاصة في ظل الانتشار السريع له في إيران.

وكانت آخر الأخبار الواردة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توجيه الدعوة لعقد اجتماعات طارئة إضافية الأسبوع المقبل لممثلي الاتحادات الوطنية وروابط الدوري في منطقتي غرب وشرق آسيا، حيث يواصل الاتحاد القاري التعامل مع الانتشار العالمي لفايروس كورونا.

ترتيب الدوري الإماراتي: العين ينفرد بالوصافة بسحق كلباء

ويعقد اجتماع ممثلي منطقة شرق آسيا يوم الإثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على أن يعقد اجتماع منطقة غرب آسيا يومي 7 و8 مارس 2020.

ومع وصولنا إلى الجولة السادسة عشر من دوري الخليج العربي تبدو الأمور طبيعية ولا يوجد أي أزمة حول استكمال المسابقة، التي يتبقى فيها 10 جولات فقط على النهاية.

وبالتأكيد هذا الأمر يتوافق مع سيطرة وزارة الصحة الإماراتية على الأمر فلا يوجد ما يدعو للقلق بهذا الشأن، خاصة وإن الوزارة تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي الفيروس وضمانًا لسلامة المجتمع.

ترتيب الدوري الإماراتي 2019-20 2020

بدأت الجولة السادسة عشر من الدوري الإماراتي بفوز الظفرة على النصر بهدفين لهدف، ثم حقق الوحدة فوزًا كبيرًا على بني ياس بثلاثية نظيفة، واكتفى حتا بخطف النقاط الثلاث من اتحاد كلباء بالفوز عليه بهدف نظيف.

وفي قمة الجولة استطاع الجزيرة أن يفوز على شباب الأهلي لينفرد بالمركز الثاني ويقترب أكثر وأكثر من الصدارة، بينما تعادل الوصل مع عجمان وكذلك خورفكان مع الفجيرة.

نهاية الجولة كانت بمباراة أقل ما توصف بالمثيرة في أحداثها، تعادل العين مع الشارقة في اللحظات الأخيرة.

العين فاز في مباراته المؤجلة على اتحاد كلباء بأربعة أهداف لهدف لينفرد بالوصافة.

جدول ترتيب الدوري الإماراتي 2019-20: